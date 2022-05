Kennen Sie Ihren Cholesterin-Wert?

Eine Aktionswoche in Apotheken schafft Bewusstsein und bietet Tests

Wien (OTS) - „Messen Sie jetzt Ihren Cholesterin-Wert!“ So lautet der Appelleiner Aktionswoche in Apotheken, die von 16. bis 21. Mai 2022 im Rahmen des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz realisiert wird. Apotheken-KundInnen können in einer Reihe von Partner-Apotheken unkompliziert und kostenlos Tests machen und sich informieren. Initiiert wurde die Aktion von der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze in Kooperation mit Sandoz.

„In der Pandemie sind viele Erkrankungen in den Schatten von COVID-19 getreten. Umso wichtiger ist es jetzt, die Aufmerksamkeit auf diese zu lenken und gesundheitsbewussten Menschen unmittelbar einen Ansatzpunkt zu bieten“, sagt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. „Dazu zählt auch das oftmals unterschätzte Thema Fettstoffwechsel und Herz-Kreislauferkrankungen. Deshalb nehmen wir nun Cholesterin in den Fokus und bieten – in Kooperation mit Sandoz und zahlreichen unserer Partner-Apotheken – kostenlose Cholesterin-Tests samt Beratung an.“

Aktionswoche mit Themenschwerpunkt

Die Aktionswoche ergänzt das Basisangebots des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz, das Arzt und Apotheke verbindet. Es umfasst die fünf Bereiche Telemedizin, Gesundheitscheck, Impfberatung, Komplementärmedizin sowie Medikationsmanagement und geht damit über das durchschnittliche Spektrum einer Apotheke hinaus. So werden KundInnen und PatientInnen unkompliziert, fachlich kompetent und zu Apotheken-Öffnungszeiten betreut.

„Wir begegnen damit der Situation, dass zunehmend mehr Menschen unter den Versorgungslücken unseres Gesundheitssystems leiden. Viele ÄrztInnen sind heillos überlastet. Man wartet oft lange auf Termine. Die Wartezimmer sind voll“, so Sander. „Doch nicht jedes ärztliche Beratungsgespräch braucht den Besuch in der Ordination vor Ort. So manches kann auch per Telemedizin oder mit PharmazeutInnen in der nächstgelegenen Apotheke geklärt werden. Als traditionsreiche gemeinnützige Institution im Gesundheitssektor haben wir uns daher entschlossen, mit dem Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz ein niederschwelliges Angebot zu entwickeln.“

Interessierte können auf der Website www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at ganz einfach über die Suchfunktion die nächstgelegene Apotheke finden, deren Angebot checken und sie auch gleich kontaktieren.

Die Zusatzangebote in den Bereichen Gesundheitscheck, Impfberatung, Komplementärmedizin und Medikationsmanagement stoßen nach Erfahrung des Mitinitiators und Apothekers Mag.pharm. Andreas Berger, Ameisapotheke, auf starke Nachfrage. „Die Apotheken können hier Beratung leisten, für die manche HausärztInnen keine Zeit haben. Vor allem das Medikationsmanagement wird immer wichtiger“, meint Andreas Berger.

Die Partner-Apotheken

Die Cholesterin-Woche mit Beratungsschwerpunkt und kostenlosen Tests wird in diesen Apotheken zu finden sein:

• Alte Leopoldsapotheke, Plankengasse 6, 1010 Wien

• Aeskulap-Apotheke, Kardinal-Nagl-Platz 1, 1030 Wien

• Apotheke am Spittelberg, Stiftgasse 23, 1070 Wien

• Die Apotheke am Liesingbach, Himberger Str. 35, 1100 Wien

• Kurapotheke Oberlaa, Kurbadstraße 14, 1100 Wien

• Apotheke zum lachenden Pinguin, Hohenbergstraße 11, 1120 Wien

• Apotheke am Lainzer Platz, Lainzer Straße 139, 1130 Wien

• Ameis Apotheke, Linzer Straße 140, 1140 Wien

• Sonnschein-Apotheke, Witzelsbergergasse 26, 1150 Wien

• Bach Apotheke, Steinbruchstraße 6, 1160 Wien

• Apotheke Neuwaldegg, Neuwaldegger Straße 2, 1170 Wien

• Gersthofer Apotheke, Gersthofer Straße 61, 1180 Wien

• St. Martin Apotheke, Jörgerstr. 14-16, 1180 Wien

• Beethoven-Apotheke, Heiligenstädterstr. 82, 1190 Wien

• Albarelli-Apotheke, Muthgasse 24-26, 1190 Wien

• Apotheke im Andromeda Tower, Donau-City-Straße 6, 1220 Wien

• Seestadt Apotheke, Maria-Tusch-Straße 12, 1220 Wien

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine fast 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at

