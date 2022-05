Immer mehr Beschäftigte denken an Jobwechsel: Die AK berät und unterstützt alle, die sich beruflich verändern wollen

Linz (OTS) - Ein Viertel aller Beschäftigten in Österreich denkt über einen Jobwechsel nach – Tendenz steigend. Was diese Menschen bei ihren Überlegungen brauchen und wie sie mit Bildung beruflich weiterkommen, erfahren sie in der AK-Bildungsberatung.

Bei einer Pressekonferenz am Montag, 16. Mai 2022, um 9 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , präsentieren wir Ihnen die Bilanz der AK-Bildungsberatung und einige neue Angebote:

Immer mehr Beschäftigte denken an Jobwechsel:

Die AK berät und unterstützt alle, die sich beruflich verändern wollen

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und der Teamleiter der AK-Bildungsberatung, Mag. Gerhard Hofer MBA , zur Verfügung.

