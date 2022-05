15. Bezirk: „Jazz & Genusstag Rudolfsheim“ am 13. Mai

Wien (OTS/RK) - Heuer veranstaltet der „Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur (KULT)“ mit Unterstützung durch den Bezirk sowie von „Stadt Wien Kultur“ zum ersten Mal einen unterhaltsamen „Jazz & Genusstag“ im 15. Bezirk. Am Freitag, 13. Mai, tritt von 15.30 bis 18.30 Uhr das international geschätzte „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ am Platz vor der „Reindorfkirche“ (15., Reindorfgasse 21) auf. Die Kapelle ist bekannt für feinen Jazz, gekonnt kombiniert mit „einer Prise ‚World‘“. Der Eintritt zum Freiluft-Konzert ist gratis. Auskünfte: Telefon 0664/24 11 767 (Verein „KULT“) bzw. E-Mail office@michaelarabitsch.com.

Auf dem Areal vor der „Reindorfkirche“ (Pfarre Reindorf „Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit“) gelten die aktuellen Corona-Regelungen. Wenn Schlechtwetter herrscht, verlegt der Verein „KULT“ den Konzert-Termin auf Mittwoch, 18. Mai. 2022 feiert das „Wiener Jazzfest der Bezirke“ das 10-Jahre-Jubiläum. Bei den „Bezirksjazztagen direkt vor der Haustür der Wiener*innen“ ist stets ein reger Zustrom an Besucher*innen zu verzeichnen. Am „Jazz & Genusstag Rudolfsheim“ wird das nicht anders sein. Michaela Rabitsch (Trompete, Flügelhorn, Gesang), Robert Pawlik (Gitarre), Joe Abentung (Bass) sowie Dusan Novakov (Schlagwerk) sind stolz auf ihre Erfolge: Gastspiele in über 50 Ländern, 1.500 Konzerte, Tourneen: Europa, Asien, Afrika und Amerika, etliche CD-Produktionen, Engagements bei großen Festivals und in Klubs. Informationen im Internet: www.michaelarabitsch.com.

Allgemeine Informationen:

Pfarre Reindorf („Reindorfkirche“): https://reindorf.eu/

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse