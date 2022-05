AVISO: Fr, 13.5., 10:00 Uhr – PK: Tägliche Bewegungseinheit kommt in Fahrt!

Präsentation des 3-Säulen-Modelles und der Pilotregionen

Wien (OTS) - Wir laden Vertreter:innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz mit Sportminister Werner Kogler und Bildungsminister Martin Polaschek am 13.5.2022 um 10 Uhr in den Bildungscampus Attemsgasse, Attemsgasse 22, 1220 Wien, ein.

Die tägliche Bewegungseinheit in Schulen und Kindergärten, das sportpolitische Dauerbrennerthema der letzten zehn Jahre, nimmt nach intensiven Vorarbeiten von Sport- und Bildungsministerium sowie Sport Austria Fahrt auf. In Form des 3-Säulen-Modelles wird die tägliche Bewegungseinheit ab September 2022 mehr Bewegung in neun Pilotregionen und Bundesländer bringen.

Teilnehmer:innen:

Werner Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Hans Niessl, Präsident der Bundes-Sportorganisation Sport Austria

Claudia Kollmer-Weber, Direktorin des Bildungscampus Attemsgasse

Alina Scharbl, Coachin des Programmes „Kinder gesund bewegen“

Moderation: Mirna Jukić-Berger

