aws AplusB Scale-up: Start der neuen Förderungsperiode für Österreichs größtes Inkubatoren-Netzwerk

Die AplusB-Inkubatoren unterstützen Technologie-Start-ups mit hohem Wachstumspotenzial in ganz Österreich. Im Auftrag des BMK werden nun fünf Vorhaben mit mehr als 17 Mio. Euro unterstützt.

Wien (OTS) - Als zentrale Partner für akademische Spin-offs und technologieintensive Start-ups bieten die AplusB-Inkubatoren ein wichtiges Service, um Gründungsvorhaben in ganz Österreich zum Erfolg zu führen. Im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) werden diese Inkubatoren mit dem Förderungsprogramm aws AplusB Scale-up in der Förderungsperiode 2022-2027 mit insgesamt mehr als 17 Mio. Euro unterstützt. Fünf Vorhaben wurden dabei gefördert.

Verstärkte Förderung für Gründerinnen und klimarelevante Start-ups

Die inhaltlichen Schwerpunkte des AplusB-Programms liegen dabei auf den Themen Female Entrepreneurship und klimarelevante Gründungsvorhaben. Durch gezielte Maßnahmen in der Kommunikation, Betreuung und in der Netzwerkarbeit der geförderten Inkubatoren werden verstärkt Gründerinnen und Gründungsvorhaben mit klima- und umweltrelevanten Inhalten unterstützt. Zusätzlich wird in der aktuellen Förderungsperiode die bundesländerübergreifende Kooperation weiter ausgebaut. Erstmals ist nun gelungen, alle Bundesländer in die Start-up-Aktivitäten der AplusB-Inkubatoren einzubeziehen.

„Aus den Erfahrungen und den Erfolgen der AplusB-Inkubatoren sehen wir: Forschungsintensive Start-ups sind von ganz besonderer Bedeutung. Sie bringen durch den Technologietransfer zusätzliche Innovationskraft, qualitativ hochwertige Jobs und Wertschöpfung. Besonders erfreulich ist dabei, dass diese jungen innovativen Unternehmen mit ihrem starken Fokus auf die wichtigen Zukunftsthemen Klima- und Umweltschutz auch neue Lösungen in die Wirtschaft bringen. Durch die Begleitung im Rahmen des AplusB-Programms profitieren damit die Unternehmen, unsere Gesellschaft und unser Klima“ , sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zum Start der Förderung.

Stärkeres Unternehmenswachstum und höhere Exportintensität

Auf die Erfolge der AplusB-Inkubatoren, die bereits seit 2001 eine zentrale Kraft in der österreichischen Förderungslandschaft darstellen, verweist auch die aws Geschäftsführung. Das AplusB-Programm fokussiert auf innovative, technologieorientierte Gründungsvorhaben mit hohem Wachstumspotenzial. Das Leistungsangebot der Inkubatoren ist dabei auf regionale Anforderungen und Strukturen abgestimmt und trägt wesentlich zu einem effektiven Wissens- und Technologietransfer bei.

AplusB-Unternehmen beschäftigen aktuell mehr als 5.000 Beschäftigte, weisen nach zehn Jahren am Markt rund 20 Mitarbeiter aus und verfügen bereits fünf Jahre nach Gründung über eine dreifach höhere Exportintensität als vergleichbare Unternehmen ohne AplusB-Betreuung.

„Gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern in den Bundesländern werden junge hochtechnologische Unternehmen ideal begleitet und damit ein nachhaltiges Wachstum realisiert. Das Programm aws AplusB Scale-up ist damit eine ideale Kombination zu unseren weiteren Services für Start-ups. Als aws begleiten wir junge Unternehmen von der Idee bis zur Internationalisierung durch Instrumente wie aws Seedfinancing oder auch Coachings in dem entscheidenden Bereich des Innovationsschutzes. Es freut uns sehr, fünf Inkubations-Zentren in der aktuellen Förderungsperiode zu unterstützen“, sagt aws Geschäftsführerin Edeltraud Stiftinger.

Für die kommenden fünf Jahre wurden Mittel von rund 17,3 Mio. Euro zugesagt, dabei handelt es sich um einen Zuschuss in Höhe von bis zu 70 Prozent der förderbaren Kosten, je Inkubator maximal 4 Mio. Euro. Fünf Vorhaben werden dabei finanziert: Accent (NÖ mit zusätzlichen Initiativen im Burgenland), Tech2b (OÖ), Science Park Graz (STMK), Konsortium South West - Start Up Tirol, build!, Startup Salzburg, v-start (T,K, Sbg., V) und INiTS (W).

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

