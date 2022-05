53. Konferenz der European Medical Writing Association (EMWA): Turacoz Healthcare Solutions schafft in Berlin die Voraussetzungen für innovative wissenschaftliche Veröffentlichungen

Utrecht, Niederlande, und Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - Die 53. EMWA-Konferenz, die von 3. bis 7. Mai 2022 in Berlin stattfand, bot der Medical Writing-Gemeinschaft eine hervorragende Gelegenheit, sich zu vernetzen und an aktiven Diskussionen zu einer Vielzahl von Themen im Bereich der Medizinredaktion teilzunehmen.

Dr. Namrata Singh, Gründerin und Leiterin von Turacoz Healthcare Solutions und aktives EMWA-Mitglied, stellte zusammen mit anderen EMWA-Mitgliedern den aktualisierten „Career guide on medical writing" (dt. „Karriereleitfaden für Medizinredaktion") vor. Derzeit wird der Leitfaden überarbeitet, um ihn den Neulingen auf der EMWA-Website vor der EMWA-Herbstkonferenz in Riga, Lettland, im November 2022 zur Verfügung zu stellen.

Dr. Namrata Singh war Vorsitzende des ersten BusDev Special Interest Group (SIG)-Treffens, das sich auf Kleinunternehmer im Bereich Medical Writing in der Region Europa konzentrieren wird. In einer anderen SIG für medizinische Kommunikation äußerte Dr. Singh aktiv ihre Ansichten darüber, dass digitale medizinische Kommunikation das Gebot der Stunde sei und dass die Autoren sich weiterbilden müssen, um Wissenschaft in einer Laiensprache an nicht-wissenschaftliche Fachleute wie Grafikdesigner und Webentwickler so zu kommunizieren, dass die Botschaft richtig vermittelt wird.

Dr. Namrata Singh präsentierte ein Poster mit dem Titel „Using Audio-video Abstracts to Enhance the Research Article – A Retrospective Observational Study" (dt. „Verwendung von Audio-Video-Abstracts zur Erweiterung des Forschungsartikels – Eine retrospektive Beobachtungsstudie"). Das Poster bekräftigte die Rolle von audiovisuellen Abstracts (erweiterte Veröffentlichungen), um die wissenschaftlichen Verbreitungstechniken zu verbessern und so ein größeres Publikum zu erreichen. Sie sprach auch darüber, wie diese Metriken quantifiziert werden können und der medizinischen Fachwelt helfen können, ihre wissenschaftliche Verbreitung besser zu planen. Dr. Singh äußerte ihre Besorgnis darüber, dass es immer weniger Fachleute und Agenturen mit der Kompetenz und dem Fachwissen gibt, auf beiden Seiten des Spektrums tätig zu sein, also im wissenschaftlichen/medizinischen Bereich und im Bereich digitaler Technologien.

