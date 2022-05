Geförderte Schulplätze für den Unterricht auf Deutsch und Englisch ab dem ersten Schultag in der privaten Volksschule Meridian

Neue Schulleiterin Sonja Erdödy stellt die private Volksschule Meridian im malerischen Grinzing vor

Wien (OTS) - Für einige Kinder, welche im Schuljahr 2022/23 die 1. Klasse oder die 2. Klasse der Volksschule besuchen werden (Eintritt im September 2022), gibt es eine Förderung in Höhe von monatlich EUR 294. Die Schulgebühr wird somit erheblich reduziert und beträgt nur mehr EUR 498 (12x pro Jahr). Die Förderung erstreckt sich auf die gesamte Schulzeit in der Volksschule.



Dieses Stipendium ist eine einmalige Gelegenheit für alle Kinder, die Mehrsprachigkeit erlangen wollen, um sich im Laufe ihres Lebens im deutschsprachigen und internationalen Umfeld erfolgreich bewegen zu können. Deshalb sollten die Kinder die Möglichkeit bekommen, mindestens zwei Sprachen, Deutsch und Englisch, auf muttersprachlichem Niveau zu erlernen. Meridian bietet hierfür hervorragende Voraussetzungen. Der Antrag auf Gewährung eines Stipendiums kann noch bis 05.06.2022 gestellt werden.



Die finanzielle und/oder soziale Bedürftigkeit sind KEINE Voraussetzungen für den Erhalt des Stipendiums. Detaillierte Information und Voraussetzungen sind unter www.meridianschool.at/stipendium nachzulesen. Der Geschäftsführer der Schulerhalter- Organisation, Konstantin Dshajani, stellt klar: „Die finanzielle und/oder soziale Bedürftigkeit sind KEINE Voraussetzung für den Erhalt des Stipendiums. Es werden auch keine finanziellen Nachweise verlangt. Es zählen, neben den formellen Kriterien, der Wille und die Motivation.“

Meridian ist eine ganztags geführte private Volksschule in Grinzing.

Mit den zwei Sprachen Deutsch und Englisch ab dem ersten Schultag im Unterricht und in der Freizeit kann die nicht-konfessionelle Schule im Herzen Grinzings auf ein erfolgreiches Schuljahr zurückblicken. Die Bildungsdirektion Wien hat die Führung der gesetzlich geregelten Schulartbezeichnung Volksschule für Meridian bewilligt und das Öffentlichkeitsrecht verliehen.

Dies bedeutet, dass für Kinder der Privaten Volksschule Meridian (bei entsprechendem Erfolg) keine Aufnahmeprüfung beim Übertritt in eine weiterführende Schule mit gesetzlich geregelter Schulartbezeichnung (z.B. Gymnasium/AHS) notwendig ist.

Nicht zuletzt durch die Übernahme der Schulleitung von Frau Sonja Erdödy sind die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Als eine hochqualifizierte und erfahrene Lehrerin war sie bis vor Kurzem langjährige Schulleiterin der Volksschule im Theresianum.



Sie hatte maßgeblichen Anteil an der Entwicklung, am Aufbau und am Erfolg der von ihr geleiteten Schule ab (beinahe) Gründung bis zur Verleihung des dauerhaften Öffentlichkeitsrechts und darüber hinaus.



Sonja Erdödy wird die Umsetzung des nun anerkannten Meridian-Sprachenkonzepts inkl. MINT Schwerpunkt weiter vorantreiben.

