Schilddrüse im Lot!

Am 25. Mai ist Weltschilddrüsentag. OGNMB und ÖSDG machen deutlich, wie wichtig das kleine Schmetterlingsorgan ist.

Wien (OTS) - Der Weltschilddrüsentag 2022, der von der WHO begründet und am 25. Mai 2022 begangen wird, rückt die zahlreichen Funktionen der Schilddrüse in den Focus der breiten Öffentlichkeit.

Schilddrüsenerkrankungen sind weit verbreitet. In Österreich hat jeder Dritte im Laufe seines Lebens Probleme mit dem den Hormonhaushalt regulierenden Organ. Die Schilddrüse beeinflusst sehr viele Vorgänge im menschlichen Körper, ihre Hauptfunktion ist die Regelung des Energiestoffwechsels. Ist das schmetterlingsförmige Organ aus dem Lot, können vielfältige Symptome auftreten.

Dennoch wird die Mehrheit der Schilddrüsenerkrankun­gen erst entdeckt, wenn sich Sym­ptome von anderen Folgeerkrankungen zeigen. Wird eine Schilddrüsenerkrankung nicht diagnostiziert, kann dies zu zahlreichen Beschwerden, wie z.B. Herzrhythmusstörungen, Abgeschlagenheit, Schlafstörungen und Gewichtsprobleme führen. Werden die Veränderungen der Schilddrüse jedoch frühzeitig erkannt können Schilddrüsenoperationen und viele Folgeerkrankungen oftmals vermieden werden.

Die Österreichische Gesellschaft für Nuklearmedizin und Molekulare Bildgebung (OGNMB) informiert in der beiliegenden Pressemappe und mittels der Patientenvideos über:

Die Funktion der Schilddrüse

Risikofaktoren für eine Schilddrüsenerkrankung

Folgeerkrankungen, die auftreten können, wenn nicht entsprechend behandelt wird

Diagnose und Behandlungen von Schilddrüsenerkrankungen

Die Notwendigkeit regulärer Kassenstellen für NuklearmedizinerInnen in Österreich



