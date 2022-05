Beenie.all day aufgrund von Personalmangel vorübergehend geschlossen

Linz (OTS) - „Der Fachkräftemangel in der Gastronomie macht leider auch vor dem Beenie.all day nicht halt. Nach wochenlanger Suche hatten wir endlich einen neuen Geschäftsführer gefunden und konnten den Restart nach dem Lockdown angehen“, sagt Beenie.all day-Betreiber Philipp Kaufmann und ergänzt: „Leider hielt der neu installierte Geschäftsführer aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen dem Druck und der Erwartungshaltung nicht stand.“

Im Jahr 2021 und 2022 nutzte das Unternehmen die Möglichkeit der Kurzarbeit, um die Belegschaft zu halten. „Leider hat das Instrument, welches wir sehr befürwortet haben, nicht bei allen Mitarbeitern dazu geführt, dass wir die schwierigen Monate gemeinsam durchstehen. Es haben sich einige Mitarbeiter trotz der staatlichen Unterstützung neu orientiert“, so Kaufmann und bringt es auf den Punkt: „Nach der verordneten Untätigkeit in der Kurzarbeit war es mir nicht möglich, alle wieder zu motivieren, unter Vollbelastung zu arbeiten.“

Nach der Kurzarbeit gab es eine Fluktuation im Team und das Beenie.all day hat es in den letzten Tagen und Wochen nicht geschafft, alle offenen Stellen zu besetzen. Für einen reibungslosen Betrieb fehlten bzw. fehlen zahlreiche gut geschulte und verlässliche Fachkräfte. „Wir wollten den Betrieb dennoch aufrechterhalten, was in dieser Form aber leider ab heute nicht mehr möglich ist. Diese Personalnot lässt uns in dieser Situation leider keine andere Wahl, als das Beenie.all day schweren Herzens vorübergehend zu schließen“, so Kaufmann.

Notbremse gezogen

Diese Personalprobleme reflektierten sich auch in negativem Feedback der Kunden. „Wir haben in den letzten Wochen leider sehr viel negative Kritik einstecken müssen. Wir blicken aber positiv und optimistisch in die Zukunft. Nur mit konstruktiver Kritik können wir weiterwachsen und wir haben aus diesen Rezensionen gelernt und ziehen mit der vorübergehenden Schließung auch die Konsequenzen. Wir sind Gastronomen aus Leidenschaft: Wir wollen ein außergewöhnliches Kaffee- und Frühstücksangebot und ein einzigartiges Café-Flair bieten. Dies war uns in den letzten Wochen nicht möglich, daher gibt es jetzt einen cleanen Cut, eine Neuaufstellung bzw. Vervollständigung des Teams und damit eine komplette Konsolidierung. Danach wollen wir wieder neu durchstarten. Wir arbeiten hart daran die gewohnte Beenie-Qualität wieder auf das Tableau zu bringen. Ein fixer Neustart-Termin ist noch nicht vorhanden, aber wir werden diesen umgehend kommunizieren, sobald wir intern dafür gerüstet sind.“

AUFRUF: Bewerbungen für Kellner und Köche sehr gerne an plaudern@beenie.cafe bzw. unter +43 732 734120

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Luger BSc MSc

Pressesprecher



sl @ kabb.at, +43 (5) 9987-531/+43 699 18900531

Beenie.all day, Hauptstraße 46, 4040 Linz

Ein Unternehmen der KaufmannGruppe. https://www.beenie.cafe/