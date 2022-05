PULS 24-Talk-Mittwoch: Europaministerin Edtstadler und Völkerrechtsexperte Janík zu Gast bei „Milborn“ ab 21:15 Uhr

Gundula Geiginger begrüßt bei den Politik-Insidern Barbara Tóth und Richard Grasl

Wien (OTS) - Am 9. Mai sollte traditionell der Europatag gefeiert werden, dieses Jahr wurde dieser Feiertag allerdings vom Ukraine-Konflikt überschattet und in Österreich obendrein von innenpolitischen Turbulenzen begleitet. Im Studio spricht Corinna Milborn mit Europaministerin Karoline Edtstadler über diese Phalanx an Herausforderungen.

Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen der EU gegenüber Russland bringen auch wieder Fragen rund um die Neutralität Österreichs auf. Dazu begrüßt Corinna Milborn den Völkerrechtsexperten Ralph Janík im Studio.

Innenpolitisch gab es wieder einmal ein Erdbeben: Am Montag treten die Ministerinnen Schramböck und Köstinger zurück. Zwar lange kolportiert, überrascht der Zeitpunkt kurz vor dem Parteitag der ÖVP doch. Bei Gundula Geiginger diskutieren die Falter-Journalistin Barbara Tóth und der stv. Chefredakteur des Kurier, Richard Grasl.

„Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch“ und „Die Politik-Insider“ – Mittwoch, 11. Mai, ab 21:15 Uhr (Wiederholung ab 22:45 Uhr) auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

