SPÖ-Drobits: Zadić folgt SPÖ-Initiative – Gesetzesreparatur soll kommen!

Konsumentenschutzsprecher kämpft gegen Diskriminierung älterer Kreditnehmer*innen

Wien (OTS/SK) - Im heutigen Justizausschuss wurde der Antrag „Kreditvergabe an ältere Menschen“ von SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits diskutiert. Dieser fordert, dass Banken gesetzlich verpflichtet werden, ältere Menschen bei der Kreditvergabe nicht zu diskriminieren. Der Antrag sieht eine Regelung ähnlich zu Deutschland vor. Dort sind die Banken verpflichtet, Kredite zu üblichen Konditionen zu vergeben, wenn davon auszugehen ist, dass die Zahlungen zu Lebzeiten der Kund*innen vertragsgemäß beglichen werden. Trotz einer Vertagung im heutigen Justizausschuss ist für Drobits klar, dass an den Forderungen der SPÖ nichts mehr vorbeiführt: „Justizministerin Zadić hat heute bestätigt, dass nun, nachdem wir als SPÖ seit geraumer Zeit Lösungen für diesen Missstand liefern, auch die Regierung etwas an dieser Diskriminierung ändern möchte.“ ****

Denn in Österreich sind die Konditionen für ältere Kreditnehmer*innen oft wesentlich schlechter gegenüber jüngeren Kreditnehmer*innen. Drobits: „Ältere Menschen werden zu Bankkunden zweiter Klasse gemacht und wissen nicht, wie sie größere Ausgaben, wie beispielsweise einen Heizungsumbau, stemmen sollen. Das ist eine Erniedrigung der Menschen, die die Banken in der Wirtschaftskrise 2008 mit ihrem Steuergeld gerettet haben!“

Zuletzt hatte Drobits Bundeskanzler Nehammer aufgefordert, einen Bankengipfel einzuberufen, um diskriminierende Praktiken im Bankengeschäft zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten: „Ein Bankengipfel zusammen mit Konsumentenschutzvertreter*innen könnte tragfähige Lösungen für die Konsument*innen und die Banken liefern. Nachdem Zadić gegenüber unserem Druck eingeknickt ist, erwarte ich, dass die Regierung nun endlich das Gespräch suchen wird. Es bleibt abzuwarten, ob sich Grüne und ÖVP hier weiter gegenseitig blockieren. Ich werde jedenfalls nicht aufhören, das Gespräch zu suchen und Lösungsvorschläge zu bieten.“ (Schluss) sd/lp

