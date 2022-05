VP-Mahrer: Gratulation an die neuen Regierungsmitglieder!

Wiener Volkspartei gratuliert zur Auswahl der neuen Regierungsmitglieder und wünscht alles Gute für die künftigen Aufgaben

Wien (OTS) - Am Dienstag präsentierte Bundeskanzler Karl Nehammer seinen Plan für die Umgestaltung der Bundesregierung. „Im Namen der Volkspartei Wien darf ich den neuen Regierungsmitgliedern sehr herzlich gratulieren. Bundeskanzler Karl Nehammer hat mit dieser Auswahl eine ausgezeichnete Entscheidung für Österreich getroffen“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien, Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion auf die heutige Pressekonferenz.

„Mit Norbert Totschnig haben wir einen bestens qualifizierten Nachfolger für das Amt des Landwirtschaftsministers, der diese Herausforderung mit Tatkraft und viel fachlicher Kompetenz angehen wird“, so Mahrer. Der langjährige Direktor des Bauernbundes sei geradezu prädestiniert für diese Aufgabe.

Auch die Synergieeffekte durch eine Zusammenlegung der Bundesministerien für Arbeits- und Wirtschaftsagenden liegen klar auf der Hand. „Bundesminister Martin Kocher hat gezeigt, dass er die richtige Persönlichkeit ist, um diese Herausforderung zu meistern. Gerade Wien hat aufgrund der fehlgeleiten Politik der Wiener Stadtregierung in diesem Bereich enormen Aufholbedarf. Ich bin zuversichtlich, dass es durch diese Stärkung noch mehr Rückenwind seitens des Bundes für Wien geben wird“, so Mahrer weiter.

Durch Susanne Kraus-Winkler als künftige Staatssekretärin für Tourismus werde dieser wichtige Bereich aufgewertet und mit einer profunden Kennerin der Materie besetzt. „Dadurch können wir uns weiterhin verstärkt wertvolle Impulse für den in Wien so essentiellen Städtetourismus erwarten“, so Landesparteiobmann Karl Mahrer.

Ein Thema, das mittlerweile unser ganzes Lebensumfeld dominiert, ist der Bereich der Digitalisierung. „Durch die Besetzung des Staatssekretariats durch den Politprofi Florian Tursky hat Bundeskanzler Karl Nehammer eine ausgezeichnete Wahl getroffen“, so Mahrer. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche allen Personen alles Gute für ihre neuen Aufgaben“, so Mahrer abschließend.

