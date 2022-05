Wirtschaftsbund gratuliert Nehammer zur Neuaufstellung

Wien (OTS) - „Durch die Neuaufstellung des Regierungsteams ist es Bundeskanzler Nehammer gelungen, die Gewichtung in den Ministerien entsprechend der aktuellen wirtschaftspolitischen Herausforderungen neu zu verteilen. Er setzt damit ein starkes Zeichen für eine zukunftsfähige Wirtschaft“, so WB-Generalsekretär und Abg. z. Nr. Kurt Egger.

Martin Kocher ist künftig auch für die Wirtschaftsagenden verantwortlich, wodurch ein starkes Ministerium aus Arbeit und Wirtschaft geschaffen wird. „Kocher hat die letzten Monate bewiesen, dass er durch und durch ein kompetenter Experte ist. Mit Susanne Kraus-Winkler an seiner Seite wird das Tourismus-Staatssekretariat mit einer langjährigen Fachexpertin besetzt. Dieser politische Schwerpunkt ist für die Tourismusbranche, die unter der Corona-Krise besonders gelitten hat, von besonderer Bedeutung. Mit einem eigenen Staatssekretariat für Digitalisierung und Breitband wird diesem wichtigen Zukunftsthema besonderes Augenmerk geschenkt, welches im Finanzministerium an der Seite von Magnus Brunner richtig platziert ist. Florian Tursky schätze ich als einen erfahrenen und weitsichtigen Politiker. Wir wünschen Susanne Kraus-Winkler, Florian Tursky und dem neuen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig alles Gute, viel Erfolg und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Egger abschließend.

