#visitstpoelten: Neue Kampagne bewirbt Stadt-Touren und soll Besuche steigern

Mit den Austria Guides und lokalen Stadtbegleitern zu den Kultur- und Naturhighlights und Hotspots der Stadt

St. Pölten (OTS) - Unter dem Claim „Willst du mit mir gehen?“ startet St. Pölten Tourismus eine neue Kampagne, um den Bekanntheitsgrad der Stadt und der neuen Stadt-Touren zu steigern. Zum Auftakt wurden Plakate und Inserate produziert, die „im wahrsten Sinne des Wortes eine Umarmung an die Stadt sind", erläutert Tourismuschefin Eva Prischl das Sujet, bei dem das St. Pölten Testimonial den Rathausturm St. Pölten in den Armen hält. „ Unsere Tourismusmarketing-Aktivitäten, wie die neue Kampagne "Willst du mit mir gehen?" zur Bewerbung der St. Pölten Stadt-Touren, sollen die Besucheranzahl der Stadt und die Nächtigungen steigern, aber auch die eigenen Bewohnerinnen und Bewohner dazu einladen, St. Pölten neu zu entdecken und jeden Besuch zu einem überraschenden Erlebnis zu machen. “ Die Antwort auf die Frage „Willst du mit mir gehen?“ ist "natürlich ein klares „Ja“", so Prischl.

Kontrastreiche Stadt

St. Pölten hat sich in den letzten Jahren positiv verändert und ist heute eine Stadt, die Urbanität, Natur, Kultur und Kulinarik in einer ausgewogenen Kombination lebt. Bis zum Jahr 2024 wird nochmal ein starkes Zeichen gesetzt: viele kulturellen, städtebaulichen und strategischen Maßnahmen sind auf Schiene, die St. Pölten als Landeskulturhauptstadt nach vorne bringen. „ Wir wollen mit der neuen Kampagne zeigen, dass uns unsere Stadt am Herzen liegt und wir darauf stolz sein können, was wir in den letzten Jahren touristisch und kulturtouristisch gemeinsam vorangebracht haben. St. Pölten ist immer eine Reise wert und bietet viele Highlights das ganze Jahr über. "

In einer Tour zu den #hotspots

Die Highlights der Stadt lassen sich am besten in einer geführten Stadt-Tour erkunden. Von der barocken Innenstadt über den modernen Kulturbezirk mit Festspielhaus, Klangturm und Regierungsviertel bis hin zu den Naturschönheiten mitten in der Stadt, wie dem Viehofner See. St. Pölten ist vielfältig, kontrastreich und authentisch wie kaum eine andere Stadt in Niederösterreich. „Unsere Stadt-Touren laden dazu ein, Wissenswertes und Unterhaltsames über St. Pölten zu erfahren. Je nach persönlichen Vorlieben und Interessen, ob für Individualtouristen oder Familien, ob man zum ersten Mal nach St. Pölten kommt oder Wiederholungstäter ist: In St. Pölten gibt es mehr zu entdecken, als man glaubt“, weiß Tourismusexpertin Eva Prischl.

St. Pölten erwartet Sie mit drei großen Museen, Festivals, Kunst- und Kulturbühnen, Kulinarik und Natürlichkeit. Gehen Sie mit „Auf den Spuren berühmter Barockkünstler“, entdecken Sie „St. Pölten bei Nacht“, erfahren Sie mehr über „Kuriose Fakten“, begegnen Sie „Kirchen und Heilige auf Schritt und Tritt“ oder genießen Sie eine Kutschenfahrt rund um den Stadtwald.

Kultur- & Naturrundgänge, Raderlebnistouren & Kutschenfahrten/Buchungen online: stpoeltentourismus.at

