5. Bezirk: „ESC-Trashlesung“ im Verein „read!!ing room“

Wien (OTS) - Zu einer so genannten „ESC-Trashlesung“ mit dem Titel „Merci Cherie oder Woki mit dem Popo“ lädt der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) am Freitag, 13. Mai, ein. Die garantiert vergnügliche Veranstaltung fängt um 19.00 Uhr an. Über das Programm sagt der ehrenamtlich tätige Vereinssprecher, Neil Y. Tresher: „Bei dieser ‚Mitmachlesung‘ präsentieren wir die schönsten deutschsprachigen Song Contest-Texte der letzten Jahre, weisen auf Stilblüten hin und stimmen uns so auf den ‚Song Contest 2022‘ in Turin ein“. Der Kultur-Verein bittet das Publikum um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. Die Teilnehmer*innen werden um „Kulturbeiträge“ (Vorschlag: mindestens 5 Euro pro Person) ersucht. Mehr Infos und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42. Reservierungen per E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

