FPÖ – Stefan: ÖVP und Grüne vertagen dringend notwendige gesetzliche Anpassungen zur Stärkung der österreichischen Spionageabwehr

„Ein erweiterter Schutz der vitalen Interessen Österreichs ist ein Gebot der Stunde!“

Wien (OTS) - „ÖVP und Grüne haben heute im parlamentarischen Justizausschuss einen gemeinsamen Oppositionsantrag für dringende notwendige gesetzliche Anpassungen zur Stärkung der österreichischen Spionageabwehr vertagt und damit auf die lange Bank geschoben“, berichtete heute FPÖ-Justizsprecher NAbg. Harald Stefan. „Dabei ist ein erweiterter Schutz der vitalen Interessen Österreichs ein Gebot der Stunde“, so Stefan.

„Eine derartige Anpassung wäre deshalb erforderlich, damit bereits eine Beeinträchtigung von grundlegenden Interessen der Republik Österreich strafbar wäre. Ebenso würde eine angemessene Erhöhung des Strafrahmens eine effektive Prävention, Abwehr und Verfolgung von Spionageaktivitäten in Österreich durch die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden definitiv gewährleisten“, erklärte Stefan.

„Aus diesem Grund wollten wir, SPÖ und NEOS, dass Justizministerin Zadic dem Nationalrat rasch einen Gesetzesentwurf zuleitet, mit dem einerseits der Tatbestand des § 256 StGB im Sinne ‚Beeinträchtigung grundlegender Interessen der Republik Österreich‘ erweitert und andererseits das Strafmaß des § 256 StGB auf ein dem Unrechtsgehalt der Tat angemessenes Maß angehoben wird, um eine effektive Prävention, Abwehr und Verfolgung von Spionageaktivitäten in Österreich durch die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden gewährleisten zu können. Erstaunlicherweise wurde sogar eine Begutachtung des Antrags durch die Experten des Innen- und Verteidigungsministeriums von den Regierungsfraktionen abgelehnt, was nicht an eine ernsthafte Beschäftigung mit diesem Thema glauben lässt“, betonte der FPÖ-Justizsprecher.

