Hörl: Dank an Ministerin Schramböck für starke Wirtschaftsimpulse!

Innsbruck (OTS) - Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl dankt der Tiroler Ministerin Margarete Schramböck für ihr Wirken und zahlreiche starke Wirtschaftsimpulse während der vergangenen fünf Jahre. „Schramböck hat sich als erfolgreiche Managerin schnell im politischen Leben etabliert und mit fokussierten Zielsetzungen eine stringente Wirtschaftspolitik verfolgt“, so Hörl.

Er verweist dabei vor allem auf die Initiativen Schramböcks in den Bereichen Lehre, Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisierung. „Mit diesem klaren Blick nach vorne hat es Schramböck geschafft, Stärken des heimischen Standorts weiter zu festigen und in anderen Bereichen rasch aufzuholen“, so der Wirtschaftsbundobmann.

Auch für die Wirtschaftsministerin stand ein beträchtlicher Teil ihrer Arbeitszeit ganz im Zeichen der Pandemie. Auch während dieser herausfordernden Phase hätten sich die Managementfähigkeiten Schramböcks als Vorteil erwiesen. „Die durchdachte und praxisnahe Unterstützung für unsere Unternehmen sowie die erfolgreiche Investitionsprämie konnten negative Effekte abfedern und haben wesentlich dazu beitragen, der heimischen Wirtschaft die notwendige Stabilität und echte Perspektiven zu schenken“, so Hörl.

