ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“ und Neuproduktion „Landleben“

Außerdem: „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Mittwoch, dem 11. Mai 2022, im Hauptabend eine „Heimat Österreich“-Produktion über die Kärntner Alpen. Anschließend folgt eine Neuproduktion der Reihe „Landleben “, die durch das Paltental führt. Nach einer weiteren „Landleben“-Folge setzt der Spätabend mit neuen Ausgaben „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“ einen Schwerpunkt auf das Thema Sexualität.

In „Heimat Österreich – Kärntner Almleben“ (20.15 Uhr) begibt sich Andreas Sacherer auf eine Tour durch die Kärtner Almregionen und präsentiert deren Bewohner/innen mit ihren traditionellen, regionstypischen Tätigkeiten. Mit „Landleben – Durchs Paltental“ (21.05 Uhr) folgt eine ORF III-Neuproduktion von Wolfang Winkler, die in das beschauliche Nebental des Ennstals reist. Der Tourismus hat hier noch nicht seine Spuren hinterlassen, vielmehr verläuft das Leben in Gemeinden wie Rottenmann, Trieben oder Selzthal noch wie in vergangenen Zeiten. Eine weitere Ausgabe „Landleben“ führt „Durchs Stanzertal (21.55 Uhr) und geht näher auf die Frage der Wasserversorgung für die landwirtschaftlichen Flächen ein.

Die Gründe für sexuelle Unlust und Probleme sind vielfältig – über mögliche Behandlungsmethoden spricht Siegfried Meryn in einer neuen Folge „MERYNS sprechzimmer“ (22.30 Uhr) mit Psychologin und ORF-Beziehungsexpertin Gerti Senger, der Allgemeinmedizinerin und Psychotherapeutin Barbara Laimböck sowie dem Psychologen Wolfgang Kostenwein.

Von Internet-Sex über Online-Sexualaufklärung bis zu Online-Pornografie: Für viele Menschen ist das Internet ein fixer Bestandteil ihres Sexuallebens. Die Dokumentation „treffpunkt medizin – Sex, Lügen und Internet“ (23.20 Uhr) geht näher auf diese Beziehung ein, und behandelt auch, welche Probleme sie mit sich bringt.

