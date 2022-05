ÖVP-Finanzen – SPÖ-Deutsch: „Wallners Gerätetausch erinnert stark an ÖVP-Schredderaffäre und Kurz-Methoden“

Türkiser Sumpf muss trockengelegt werden, aber Nehammer hat weder Leadership noch Verantwortungsgefühl – Nehammer schaut bei türkiser Chaos- und Skandallawine tatenlos zu

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ortet mit Blick auf die dubiose Gerätetausch-Aktion rund um ÖVP-Landeshauptmann Wallner eine „mögliche neue ÖVP-Schredderaffäre“. „Dass Wallner laut Medienberichten genau an dem Tag, an dem Vorerhebungen der WKStA gegen ihn bekannt werden, die Daten auf seinen elektronischen Geräten löschen lassen wollte, ist ein sehr merkwürdiger Zufall, der stark an die ÖVP-Schredderaffäre und an die Methoden von Sebastian Kurz erinnert. Zumindest aus Sicht der ÖVP ist es wohl auch ein Zufall, dass nicht nur gegen immer mehr hochrangige ÖVPler inklusive Wallner, sondern auch gegen die gesamte Bundes-ÖVP Ermittlungen laufen. Angesicht der immer zahlreicher werdenden ÖVP-Skandale stellt sich die Frage, ob noch irgendwer außer der ÖVP in Österreich an Zufälle wie einen angeblichen ‚Routinetausch‘ von Wallners elektronischen Geräten glaubt“, so Deutsch, für den sich immer deutlich zeigt, dass die ÖVP ein massives Korruptionsproblem hat. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Der türkise Korruptionssumpf muss vollständig trockengelegt werden, Nehammer darf sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen. Aber Nehammer hat weder Leadership noch Verantwortungsgefühl. Nehammer ist schon längst eine Lame Duck, er schaut bei der türkisen Chaos- und Skandallawine, die durch Österreich rollt, tatenlos zu“, so Deutsch heute, Dienstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/ls

