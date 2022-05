Sitzung der NÖ Landesregierung

St.Pölten (OTS) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die NÖ Landesregierung beschloss, der Diözese St. Pölten in Vertretung der jeweiligen Pfarren für die Etappe des Jahres 2022 zur Digitalisierung des Baubestandes von Pfarr- und Filialkirchen in der Diözese St. Pölten eine Förderung in der Höhe von 135.862 Euro zur Verfügung zu stellen.

Weiters wird der Stadtgemeinde Hollabrunn für die Errichtung einer Pumptrack-Anlage als Freizeitattraktion mit Verbindungsweg zum Skaterplatz, der ebenfalls erneuert wird, eine Förderung in der Höhe von 139.900 Euro gewährt.

Die Festspiele Berndorf erhalten zur Durchführung der Sommer- und Herbstfestspiele im Jahr 2022 eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro.

Darüber hinaus beschloss die NÖ Landesregierung eine Förderungszusage für Drehleitern mit Korb für die Freiwilligen Feuerwehren Hainburg und Tulln-Stadt in der Höhe von gesamt 500.000 Euro.

