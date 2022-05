„Mein Lied für Dich“

Wien (OTS) - Die mdw- Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei der Langen Nacht der Forschung am 20. Mai 2022

Standort Exilarte Zentrum für verfolgte Musik

Die mdw nimmt heuer bereits zum dritten Mal an der Langen Nacht der Forschung teil und lädt BesucherInnen der Langen Nacht der Forschung in ihren Standort in der Lothringerstraße ein. WissenschaftlerInnen des dort ansässigen Exilarte Zentrums, gelegen am ursprünglichen Standort der mdw, werden Einblick in die Forschungsarbeit des Zentrums geben und durch die Ausstellung „Mein Lied für Dich – Marta Eggerth und Jan Kiepura zwischen zwei Welten“ führen (17 bis 23 Uhr). BesucherInnen der Langen Nacht der Forschung können darüber hinaus Musik von im Dritten Reich verfolgten und vertriebenen KomponistInnen hören und an einem Quiz zur Ausstellung teilnehmen. Ein besonderes Highlight ist der Besuch von Marjan Kiepura – Sohn des berühmten Künstlerpaares – und seiner Frau Jane Knox. Sie werden über die Eltern sprechen und rare Filmausschnitte zeigen (19 Uhr).

Weltmuseum Wien

Im Weltmuseum Wien präsentiert die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien das künstlerische Forschungsprojekt „Creative (Mis)Understandings“. Es basiert auf der Zusammenarbeit zwischen SängerInnen/DichterInnen der indigenen Gruppe der Tao aus Taiwan und europäischen KomponistInnen und Klangschaffenden.

Eine zentrale Frage dabei ist, wie ein künstlerisches Forschungsprojekt dazu beitragen kann, das traditionelle Wissen der Tao und damit verbundene Praktiken, die heute durch Industrialisierung und Globalisierung bedroht sind, nachhaltig zu revitalisieren. In einem ausgedehnten Happening werden traditionelle Gesänge der Tao ebenso wie eine Band junger indigener taiwanesischer MusikerInnen präsentiert, dazu Kompositionen und Improvisationen der Teammitglieder, welche die Lieder der Tao in unterschiedliche zeitgenössische Kontexte transformieren, ergänzt durch Klang- und Video-Installationen.

Aula der Wissenschaften

Forschung im Zentrum - Welt der Wissenschaften!-Mitmachstation „Hohe Töne aus einer anderen Zeit. Wie gehen wir heute mit Musik um, die ursprünglich für Kastratensänger komponiert worden ist?“

Mit reichlich Anschauungsmaterial, einem Hör-Quiz sowie Livemusik von Studierenden der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien nähern BesucherInnen sich dem weiten Feld der Kastraten-Rezeption.

Digital

„Stimme ein Leben lang“: Was macht eine gesunde Stimme aus? Wie funktioniert die menschliche Stimme beim Sprechen und Singen, wie klingt sie, wie verändert sie sich im Laufe des Lebens? Wie kann man eine Stimme trainieren um sie langfristig gesund und belastbar zu erhalten?

Podcast „Klingende Zeitgeschichte“: Im Rahmen des Projekts „Klingende Zeitgeschichte“, das sich mit institutionellen Brüchen innerhalb der mdw und ihrer Vorgängerinstitutionen befasst, erstellte das Team drei Podcast-Folgen, in denen Original-Dokumente aus dem Archiv der mdw akustisch in Szene gesetzt werden. Insgesamt haben über 50 Lehrende, Studierende und wissenschaftliche MitarbeiterInnen der mdw an diesen Podcasts mitgewirkt.

Ausführliche Informationen sowie Beginnzeiten, Orte und Links unter:

https://langenachtderforschung.at/organisation/293

Die Lange Nacht der Forschung findet am 20. Mai 2022 von 17 Uhr bis 23 Uhr an über 280 Ausstellungsorten quer durch Österreich statt. Der Eintritt ist frei.

Rückfragen & Kontakt:

Dr.in Doris Piller

mdw Presse/Büro der Rektorin

Tel.: +43 1 71155/ 7430

E-Mail: piller @ mdw.ac.at