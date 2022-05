REMINDER: Verleihung des Simon-Wiesenthal-Preises

Parlament in der Hofburg, Mittwoch, 11. Mai 2022, um 19.30 Uhr

Wien (PK) - Der Simon-Wiesenthal-Preis wird am 11. Mai erstmals im Parlament vergeben und soll zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Antisemitismus und für Aufklärung über den Holocaust vor den Vorhang holen.

Nach einleitenden Worten des Historikers Gerhard Botz erläutern die Generalsekretärin des Nationalfonds Hannah Lessing und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien sowie der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreich Oskar Deutsch in einem Gespräch die Hintergründe des Preises. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird anschließend eine Ansprache halten, bevor der Preis von Mitgliedern der Jury in drei Kategorien vergeben wird. Moderiert wird die Verleihung von der ORF-Journalistin Rebekka Salzer.

Verleihung des Simon-Wiesenthal-Preises

Zeit: Mittwoch, 11. Mai 2022, 19.30 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Großer Redoutensaal

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. Bitte informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung auf der Website des Parlaments über die aktuellen Zutrittsbedingungen.

Die Verleihung wird per Livestream in der Mediathek des Parlaments übertragen. Die Aufzeichnung ist im Anschluss als Video-on-Demand in der Mediathek abrufbar. Die Veranstaltung wird zudem simultangedolmetscht und auf YouTube in englischer Sprachfassung übertragen. (Schluss) kar

