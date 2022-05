Culinarius Digital & kraftwerk übernehmen FRYNX App

Ein Abo für „Free Drinks per Klick“ ab sofort wieder aktiv

Culinarius Digital und kraftwerk übernehmen mit der gemeinsamen Firma CK Mobile Engagement GmbH die FRYNX App.

Die FRYNX App wurde im Jahr 2017 gegründet und bietet ein Abo der besonders netten Art: App downloaden, Abo abschließen und der (jeder) erste Drink ist gratis. Die App hat sich vor der Pandemie hervorragend entwickelt und bereits über 15.000 App Downloads verzeichnet.

Das erfolgreiche Modell von FRYNX ist ab sofort wieder vollständig im Betrieb. Die Webseite https://frynx.at/ bietet alle relevanten Infos und Lokale können sich als Partner anmelden. Die FRYNX App ist im App Store und bei Google Play gratis zum Download verfügbar.

Das Geschäftsmodell von FRYNX: Jeden Tag einen gratis Drink für €5,99/Monat

Wie funktioniert das Modell also? Kunden zahlen im Monat eine Gebühr von € 5.99 und erhalten dafür jeden Tag einen „Free Drinks per Klick“ am Smartphone in den FRYNX-Partnerlokalen. Spätestens ab dem zweiten Getränk im Monat hat man die Gebühr wieder herinnen", erklärt Dominik Holter, Geschäftsführer der CK Mobile Engagement GmbH. Ein weiterer Vorteil: FRYNX hilft neue Locations kennenzulernen. Einmal im Monat zahlen und täglich in Wiener Bars gratis trinken. Dieses APP bietet eine Flatrate für Drinks und lockt so feierwillige Wiener in neue Lokale.

Effektives Marketing-Tool für Lokale

Für Lokale ist die Teilnahme bei FRYNX kostenlos, für sie fällt lediglich der Wareneinsatz für das erste Getränk an. „Die Kosten sind also im Vergleich zu anderen Werbeformen verschwindend gering und fallen noch dazu nur an, wenn der Gast schon im Lokal ist, die Kundenakquise also schon erfolgreich war", so Holter. „Und es bleibt dann nicht bei einem Drink und der FRYNX-Kunde nimmt dann natürlich auch noch Freunde mit! Insgesamt sind bereits über 30 Lokale an Bord unter anderem Addicted to Rock, Augenweide, Charlie P´s, Beaver Brewing Company, Wieden Bräu, Cafe Benno, Duru, Pancho, Hüttelbeach, Junn, Q[kju:] Bar, Lobo y Luna, Marks, Mickey Finn's Irish Pub, Vulcania, Pappala Pub und täglich melden sich Neue an.

Gratis Getränke zum Abopreis, darum geht es auf den ersten Blick bei der APP. Hinter FRYNX steckt aber gleichzeitig auch ein innovatives Werbekonzept.

