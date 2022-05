Grüne Wien/Spielman freut sich über Bundesfinanzierung von "StoP - Stadtteil ohne Partnergewalt" und fordert Ausweitung auf ganz Wien

Wien (OTS) - Das Grüne Sozialministerium ermöglicht durch eine Budgetoffensive den bundesweiten Ausbau des Projekts StoP – Stadtteil ohne Partnergewalt. Durch das zusätzliche Budget von Bundesseite wird es möglich, dass in den Bezirken Simmering, Penzing, Landstraße und Hernals das Projekt StoP ausgerollt und in Margareten fortgeführt werden kann. „Auch in Wien subventioniert der Bund bereits bestehenden Projekte. Es ist völlig unverständlich, warum Frauenstadträtin Gaal dieses Projekt nicht in ganz Wien umsetzen will. Sie stellt sich damit auch gegen viele SPÖ-geführte Bezirke, die sich dafür ausgesprochen haben. Von dem Gewaltschutzbudget, das letztes Jahr aufgestockt wurde, ging kein einziger Cent an dieses wichtige Projekt seitens der Stadt,“ sagt Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Grünen Wien. In acht Bezirken, unter anderem in Leopoldstadt, Neubau, Josefstadt, Rudolfsheim-Fünfhaus und Brigittenau wurde auf Grüne Initiative in den Bezirksvertretungssitzungen bereits der Umsetzung von StoP zugestimmt und die zuständige Stadträtin Kathrin Gaal zur Finanzierung durch die Stadt Wien aufgefordert. Die Stadt Wien lehnt die Umsetzung der Anträge ab.Bei der letzten Eurobarometer Studie haben 89% der Frauen in Österreich angegeben, dass es durch Corona einen Anstieg der Gewalt gegen sie gekommen ist. Das liegt 12% über dem EU-Durchschnitt. „Der Bedarf für eine flächendeckende Finanzierung des Projekts StoP ist also jedenfalls gegeben“, so Spielmann. Entsprechende Anträge zur Umsetzung von „StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt“ hat Spielmann bereits in dieser Legislaturperiode eingebracht, Rot-Pink hat aber immer abgelehnt.Rund 1,2 Millionen Euro würde die wienweite Umsetzung in allen Bezirken kosten. „StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt ist eine Nachbarschaftsinitiative mit dem Ziel, Partnergewalt und häusliche Gewalt zu verhindern. Das Projekt stärkt das Bewusstsein für Männergewalt gegen Frauen im Grätzl und ermöglicht es Nachbar:innen, einen Beitrag zu einem gewaltfreien Miteinander zu leisten. StoP kann dazu beitragen, die Zivilcourage zu stärken und das Zusammenleben aller zu erleichtern", so Spielmann abschließend.

