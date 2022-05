Convention4u 2022 will für innovative Kongresse und Tagungen begeistern

Preissteigerungen, Reisebeschränkungen, Budgetkürzungen und natürlich rasant veränderte Gewohnheiten verändern die Kongressbranche massiv Gerhard Stübe, ACB-Präsident 1/3

Die zentrale Frage lautet: Wie können uns Veränderungen und Erneuerungen gelingen? Michaela Schedlbauer-Zippusch, ACB-Geschäftsführerin 2/3

Bei all diesen Herausforderungen geht es letztlich darum, lebendige Begegnungs-Formate weiterzuentwickeln, die Qualität bieten und Regionalität berücksichtigen Michaela Schedlbauer-Zippusch, ACB-Geschäftsführerin 3/3

Wien (OTS) -

27. – 29. Juni 2022 im congress Schladming, Steiermark

Der 13. Branchentreff der österreichischen Kongressindustrie wird als Green Meeting durchgeführt

BEGEGNEN.INSPIRIEREN.ENTFALTEN. als Perspektive für die zukünftige Arbeit

„ Preissteigerungen, Reisebeschränkungen, Budgetkürzungen und natürlich rasant veränderte Gewohnheiten verändern die Kongressbranche massiv “, stellt Gerhard Stübe, Präsident des Austrian Convention Bureau (ACB), fest und führt fort: “Deshalb wollen wir die Chance nutzen, im Rahmen unseres Tagungslabors Convention4u gemeinsam Ideen und Denkanstöße für unsere Branche weiter zu entwickeln, die auch unter den geänderten Rahmenbedingungen bestehen können. Unser Ziel muss stets sein, als Gastgeber inspirierende und bereichernde Begegnungen zu ermöglichen.“

Der Kongress der Tagungsindustrie findet heuer vom 27. bis zum 29. Juni in der Erlebnisregion Schladming-Dachstein als Green Meeting statt und wurde nach den Erkenntnissen der Studie „Von der Meeting Industry zur Meaning Industry“ konzipiert. Unter dem Motto BEGEGNEN.INSPIRIEREN.ENTFALTEN versammelt sich die Branche zum Netzwerken, Lernen und gemeinsamen Nachdenken über aktuelle Herausforderungen, experimentiert dabei mit „bewegenden“ Sessionformaten und genießt nachhaltige steirische Kulinarik.

" Die zentrale Frage lautet: Wie können uns Veränderungen und Erneuerungen gelingen? “ fokussiert Michaela Schedlbauer-Zippusch, Geschäftsführerin des ACB, die Thematik der diesjährigen Convention4u. Anforderungen dazu kommen aus vielen Richtungen, sei es die Notwendigkeit, neue Mitarbeiter:innen für die Veranstaltungsbranche zu begeistern und ihnen die Rolle als Gastgeber zu vermitteln, oder seien es veränderte Rahmenbedingungen für Veranstaltungen sowie Preisgefüge, die durch Pandemie und Inflation aus dem gewohnten Rahmen gedrängt wurden. „ Bei all diesen Herausforderungen geht es letztlich darum, lebendige Begegnungs-Formate weiterzuentwickeln, die Qualität bieten und Regionalität berücksichtigen “, so Schedlbauer-Zippusch über die Komplexität der Aufgabe. Expert:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft werden Impulse liefern, die Teilnehmer:innen bei ihren Sessions unterstützen und als kritisches Sounding-Board fungieren.

Ein besonderes Highlight ist das Onboarding-Camp für „new kids on the job”, in dem Neu- und Wiedereinsteigern Facts & Figures zum Tagungsmarkt in Österreich, das Who is Who der heimischen Tagungsindustrie sowie die Grundlagen von Green Meetings nähergebracht werden. Mentor:innen stehen Branchen- und Convention4u Neulingen während der gesamten Tagung mit Rat und Tat zur Seite.

Als Hauptsponsoren und lokale Partner konnten congress Schladming, Träger des Österreichischen Umweltzeichens "Green Location", als Veranstaltungsstätte, sowie Steiermark Convention und Tourismusverband Schladming-Dachstein, die gemeinsam das Get2gether ausrichten, gewonnen werden. Der Kongressauftakt, bei dem unter anderem das Firmenjubiläum des Steiermark Tourismus „50 Jahre Grünes Herz“ gefeiert wird, findet am 27. Juni in der Wollwelt von Steiner1888 statt, und zeigt auf, wie Tradition und Moderne im Einklang funktionieren können. Hoch hinaus geht es für die Teilnehmer:innen am 28. Juni bei einer experimentellen Outdoor Session mit anschließendem gemeinsamen Abend auf der Planai.

Erwartet werden Teilnehmer:innen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Tagungs- und Eventsektors wie Organisation, Veranstaltungsstätten, Tagungshotellerie, Tourismusverbände und Dienstleistern. Die Kongressprofis von Columbus/RAM congress+event übernehmen 2022 das Online-Registratur Management. Bis zum 22. Mai sind Tickets noch zum Frühbuchertarif erhältlich. Nähere Informationen unter www.c4u2022.acb.at

Zur Convention4u Registratur Noch bis 22. Mai 2022 zum Early-Bird Tarif buchen! Jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

ACB – Austrian Convention Bureau

Nicole Körber

Association Management

+43 (0)676 576 46 66

n.koerber @ acb.at

www.acb.at