Terminaviso APA-Tech-Talk: Wie Medien ihre Potenziale heben können – mit Digital Value Consulting

APA-Tech lädt am 19. Mai zum hybriden Talk – Experten präsentieren neuen, innovativen Consultingansatz für Medienunternehmen sowie Studie

Wien (OTS) - Wie werden aus UserInnen treue und begeisterte Abonnentinnen und Abonnenten? Warum kaufen nicht mehr Kundinnen und Kunden digitale Medienprodukte? Und was sind die Gründe für mangelnde Zahlungsbereitschaft im Netz? APA-Tech und das Beratungsunternehmen FehrAdvice haben sich dieser Themen aus technischer sowie aus verhaltensökonomischer Sicht angenommen und daraus einen völlig neuen Beratungsansatz entwickelt, den sie beim APA-Tech-Talk am Donnerstag, 19. Mai 2022, erstmals vorstellen.

Digital Value Consulting fokussiert auf Medienunternehmen, analysiert die Pain Points der UserInnen, erarbeitet Einflussfaktoren auf deren Verhalten und setzt daraus resultierende technische Projekte gemeinsam mit dem jeweiligen Medium um. An der Schnittstelle zwischen Beratungsergebnissen und technischer Umsetzung setzt Digital Value Consulting neue Maßstäbe – gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden wird der Prozess gestartet, das Potenzial der UserInnen zu heben.

Alexis Johann, Managing Partner FehrAdvice, und Clemens Prerovsky, Geschäftsführer APA-IT, stellen Digital Value Consulting detailliert vor und präsentieren eine aktuelle Studie zum Thema.

APA-Tech-Talk: Wie Medien ihre Potenziale heben können – mit Digital Value Consulting

Datum: 19.05.2022, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum & Livestream

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

