Mein Job ist genial regional

Wien (OTS) - Die aktuelle HR-Kampagne der RegionalMedien Austria setzt den USP des Unternehmens – die hohe Regionalität – ins Zentrum der Kommunikation und lässt einmal mehr die eigenen Mitarbeitenden zu ihrem Job bei den RegionalMedien sprechen.

Als österreichweiter Arbeitgeber ermöglicht die Unternehmensgruppe mit 81 Standorten 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Job in ihrer Region. Mehr noch: Einen Job, in dem sie ihre Region gestalten. Die Nähe zum Arbeitsplatz und die Chance als Neu- und Quereinsteiger durchzustarten sind für viele die optimale Ergänzung zum Arbeiten in einer höchst spannenden Branche und einem innovativen Umfeld.

„ Wer wir als Arbeitgeber sind und was sich bei uns tut, das verkörpern unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sprühen vor Kreativität und Begeisterung für unser Unternehmen. Daher stehen sie auch sinnbildlich und tatsächlich in den Sujets der Kampagne für die ,Typen‘, die wir suchen ”, sagt HR-Leiterin Judith González zum Fokus auf die Mitarbeitenden.

„ Unsere neue HR-Kampagne soll potentielle Bewerberinnen und Bewerber begeistern und aufzeigen, was ein Job in unseren Unternehmen mit ,Liebe zur Region‘ zu tun hat ”, erläutert Marketingleiterin Kerstin Traschler die Zielsetzung der Kampagne. „ Die Umsetzung ist die konsequente Weiterführung unseres neuen Markenauftritts. Sie hat einen hohen Wiedererkennungswert und zugleich einen eigenständigen und aktionistischen Zugang. ”

Für die Kreation der HR-Kampagne zeichnet sich die Wiener Kreativagentur DODO verantwortlich, die auch die aktuelle Image-Kampagne der RegionalMedien Austria entwickelt hat. Fotografiert hat Stefan Gergely.

Zu sehen sind die Sujets aktuell Digital, auf Social Media und in allen Medien der RegionalMedien-Gruppe. Mehr Informationen zum Arbeiten bei den RegionalMedien Austria unter RegionalMedien.at/Karriere



