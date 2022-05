Film, Lesung und Vortrag am 12.5. im Bezirksmuseum 8

Info und Anmeldung per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Seit April läuft im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) die Sonderausstellung „FÜR DAS KIND“, in der über die Rettung jüdischer Kinder vor den Nationalsozialisten durch Transporte nach Großbritannien (1938/39) berichtet wird. Eine frei zugängliche Veranstaltung am Donnerstag, 12. Mai, mit dem Motto „An das Gestern für das Heute erinnern“ rundet diese Ausstellung ab: Ab 19.30 Uhr wird im Saal des Museums der Kurz-Film „Habibti, komm wir gehen!“ vorgeführt, der eine Geschichte über „Stolpersteine“ und die Straßenbahn-Linie 5 erzählt. Eine Lesung („Kindheit in der Josefstadt: Erinnerungen von Joseph P. Henderson“) und der Vortrag „Wo sind unsere Mitschüler?“ (nach Schulunterlagen aus 1938) komplettieren das Programm. Info und Anmeldung: Telefon 403 64 15, E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

Das Publikum soll sich an die aktuellen Corona-Regeln halten. Eine kostenlose Besichtigung der Ausstellung ist im Rahmen der Veranstaltung am Donnerstag, 12. Mai, möglich. Das Museum ist außerdem Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (18.00 bis 20.00 Uhr) offen. Generell ist der Eintritt frei. Geschlossen bleiben die Räumlichkeiten an Feiertagen, an schulfreien Tagen sowie im Juli/August. Für die Betreuung des Erinnerungsprojekts „FÜR DAS KIND“ ist die Agentur Milli Segal zuständig, die gerne Auskünfte dazu via E-Mail erteilt: info@millisegal.at.

Allgemeine Informationen:

Film „Habibti, komm wir gehen!“ („Filmagio“):

www.filmagio.com/portfolio/habibti-komm-wir-gehen-kurzfilm/

Agentur Milli Segal:

www.millisegal.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

