HARTL HAUS: Doppelsieg bei Tischler-Lehrlingswettbewerb in Niederösterreich

Zwei Jung-Tischlerinnen bringen Landesmeistertitel nach Hause

Echsenbach (OTS) - Mit zwei 1. Plätzen, zwei 2. Plätzen und weiteren Platzierungen in den Rängen zeigten die HARTL HAUS Tischler-Lehrlinge ihr Können beim Landeslehrlingswettbewerb in Pöchlarn. HARTL HAUS hat nun mit Katharina Bauer und Madleen Pfeifer zwei Landesmeisterinnen in ihren Reihen.

Sehr gutes handwerkliches und fachliches Können zeigten die Nachwuchstischler von HARTL HAUS beim diesjährigen Niederösterreichischen Landeslehrlingswettbewerb in Pöchlarn. HARTL HAUS hat sich beim Bewerb der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter mit insgesamt sechs Lehrlingen präsentiert.

Zwei amtierende Landesmeister

Die beiden angehenden Tischlerinnen Katharina Bauer (zweites Lehrjahr) und Madleen Pfeiffer (drittes Lehrjahr) erreichten den 1. Platz und sind somit niederösterreichische Landesmeisterinnen in ihrer Kategorie. Die beiden Jungtischlerinnen überzeugten die Jury mit ihrer exakten Arbeitsweise und bewältigten die Herausforderung am besten.

Thomas Wally, Lehrling im zweiten Lehrjahr, erreichte den 2. Platz beim Bewerb. Michael Bruckner, der aktuell im 4. Lehrjahr in der Ausbildung zum Tischlereitechniker ist, schaffte mit seinem 2. Rang ebenfalls einen Stockerlplatz.

Laura Danzinger (erstes Lehrjahr) erreichte den sehr guten 6. Platz und Alexander Maier (drittes Lehrjahr) schaffte den 8. Platz in seiner Kategorie.

Die Lehrlinge aller vier Lehrjahre wetteiferten um eine gute Platzierung und alle gefertigten Stücke lieferten den Beweis, dass der Tischlernachwuchs über ein sehr gutes handwerkliches Können verfügt.

Beim abschließenden gemeinsamen Abendessen tauschten sich die Teilnehmer gemeinsam mit ihrem Team über ihre Erfahrungen aus und feierten ihren Erfolg.

„ Alljährlich bekommen die Jugendlichen die Möglichkeit sich mit ihren Berufskollegen zu messen und ihr Können unter Beweis zu stellen. Wir unterstützen sie hier sehr gerne und ermutigen unsere Lehrlinge dabei sich dieser Herausforderung zu stellen. Dass sie in diesem Jahr ein so fantastisches Ergebnis mit nach Hause bringen, macht uns natürlich sehr stolz. Zwei Landesmeisterinnen und noch weitere Spitzenplatzierungen sind ein Gütesiegel für die ausgezeichnete Arbeit unserer Jugendlichen und dem Ausbildungsteam dahinter “, ist Sonja Früchtl, Personalleitung bei HARTL HAUS, begeistert und zurecht stolz auf die Leistung der HARTL HAUS Lehrlinge.

Erfolg wird honoriert

Um sich auf die Wettbewerbe optimal vorbereiten zu können, unterstützt HARTL HAUS seine Lehrlinge mit freier Zeit zum Üben. Für die erfolgreiche Teilnahme an Bewerben und besondere Leistungen in der Berufsschule oder Lehrabschlussprüfung werden die HARTL HAUS Lehrlingen mit Sonderprämien belohnt.

Tag der offenen Tür – Lehrlinge mit dabei

Beim „Tag der offenen Tür“ am 14. Mai 2022 (von 9:00 bis 16:00 Uhr) im Werk in Echsenbach zeigen die Lehrlinge am Informationsstand ihr Können. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Schauproduktion, Kinderprogramm, Jahrmarkt, Hubschrauberrundflug und Kulinarik im HARTL HAUS Werk.

Als einer der größten Arbeitgeber der Region bildet HARTL HAUS derzeit 21 Lehrlinge in den Berufen Fertighausbauer/Zimmerer, Tischler und Tischlereitechnik aus. Jährlich beginnen hier sechs Lehrlinge ihre Ausbildung mit der Doppellehre Fertighausbauer/Zimmerer oder Tischler.

HARTL HAUS steht für nachhaltige Holzverarbeitung – vom Fertighaus bis hin zu Tischlereiprodukten, die zur Gänze im Werk in Echsenbach im Waldviertel gefertigt werden. Bei HARTL HAUS ist alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet das Familienunternehmen erfolgreich Lehrlinge aus und zählt auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus.

Das rund 320 Mitarbeiter starke HARTL HAUS-Team erfüllt Wohnträume, und das mit Erfolg, wie die hohe Kundenzufriedenheit zeigt. 96,2 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von HARTL HAUS sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

