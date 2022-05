ARBÖ: „Pflege-Demo“ sorgt für Straßensperren in Wien!

Wien (OTS) - Am kommenden Donnerstag, 12.05.2022, findet in Wien eine Demonstration der Gewerkschaft „youion“ statt. Diese wird zu laut ARBÖ vermutlich zu zeitweisen Sperren am Franz-Josefs-Kai und am Schottenring sowie in Teilen des 3. und 9. Bezirks führen.

Gegen 15.00 Uhr versammeln sich tausende Teilnehmer vor „Wien-Mitte The Mall“ auf der Landstraßer Hauptstraße. Unter dem Motto „Achtung Gesundheit – für mehr Personal, gute Arbeit und faire Bezahlung“ zieht der Demonstrationszug ab ca. 15.15 Uhr über die Vordere Zollamtsstraße und Uraniastraße sowie Franz-Josefs-Kai zum Schwedenplatz. Dort schließen sich ab ca. 16.00 Uhr weitere Teilnehmer der Kundgebung an. Vom Schwedenplatz geht es weiter über den Franz-Josefs-Kai und den Ring sowie Schottengasse zum Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche im 9. Bezirk. Dort ist ab ca. 16.30 Uhr die Schlusskundgebung mit anschließendem „Russkaja-Konzert“ geplant. Auf Grund der großen Teilnehmerzahl sind zeitweise Sperren mit lokalen Umleitungen entlang der Demonstrationsstrecke sehr wahrscheinlich. Eine zeitweise Sperre der Vorderen Zollamtsstraße, des Franz-Josefs-Kais und der Ringstraße führt erfahrungsgemäß zu Staus auf den Ausweichrouten, wie der ehemaligen Zweier-Linie.

„Die Baustellen auf der Franzensbrücke und der Schüttelstraße machen die Staus auch nicht kürzer. Auch die Wiener Linien, besonders die Ring-Linien, werden vermutlich von Kurzführungen und Umleitung betroffen sein. Wer am Donnerstagnachmittag in die Wiener City will, sollte möglichst auf die U-Bahn-Linien U1, U3 und U4 umsteigen“, rät ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider abschließend,





