Catherine Blake verantwortet Customer Experience and Care bei Sodexo

Die Customer-Service-Expertin treibt den digitalen Transformationsprozess des Innovationsführers für die Abwicklung freiwilliger Sozialleistungen voran.

Im Kampf um Fach- und Führungskräfte entwickeln sich Unternehmen immer stärker zu ‚caring companies‘. Als führender Dienstleister im Bereich betrieblicher Sozialleistungen sorgen wir mit einem exzellenten Kundenservice dafür, dass die Unternehmen im Employer Branding punkten können Catherine Blake, Director of Customer Experience and Care 1/2

Catherine Blake bereichert unser Innovations-Team mit langjährigen Insights aus dem Dialog mit Kundinnen und Kunden. Sie unterstützt uns dabei, noch serviceorientierter und effizienter zu interagieren sowie digitale Assets gewinnbringend zu nutzen Andreas Sticha, CEO von Sodexo Pass Deutschland sowie Sodexo Benefits and Rewards Services Austria 2/2

Frankfurt/Wien (OTS/LCG) - Sodexo baut seine digitale Expertise aus, um ein noch besseres Nutzungserlebnis seiner attraktiven Angebote zur Mitarbeiterbindung und -motivation zu schaffen. Ein wesentlicher Baustein dafür ist Customer Centricity, um die Kunden- und Nutzerbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einer eigenen Position in der Geschäftsführung unterstreicht Sodexo die Wichtigkeit dieser Thematik. Als Director of Customer Experience and Care führt Catherine Blake (46) neue Touchpoints und Prozesse in der Kundenbeziehung ein und baut die digitale Interaktion mit Kunden, Anwendern und Partnern aus.

„Catherine Blake bereichert unser Innovations-Team mit langjährigen Insights aus dem Dialog mit Kundinnen und Kunden. Sie unterstützt uns dabei, noch serviceorientierter und effizienter zu interagieren sowie digitale Assets gewinnbringend zu nutzen“ , sagt Andreas Sticha, CEO von Sodexo Pass Deutschland sowie Sodexo Benefits and Rewards Services Austria.

„Im Kampf um Fach- und Führungskräfte entwickeln sich Unternehmen immer stärker zu ‚caring companies‘. Als führender Dienstleister im Bereich betrieblicher Sozialleistungen sorgen wir mit einem exzellenten Kundenservice dafür, dass die Unternehmen im Employer Branding punkten können“ , betont Catherine Blake.

Die geborene Britin Catherine Blake studierte Germanistik an der University of Durham und absolviert einen MBA in Digital Business am Austrian Institute of Management mit Spezialisierung auf digitale Transformation und Projektmanagement. Von 2002 bis 2015 war sie für TNT Express in Österreich tätig, wo sie bis zum Country Customer Service Manager avancierte. 2015 wechselte sie als Country Customer Support Centre Manager zu IKEA, wo sie unter anderem für Prozessoptimierung und die Transformation zu digitalen Kundenservice-Lösungen verantwortlich war.

Weitere Informationen auf sodexo.at und sodexo.de



