CaseWare International erwirbt seine langjährige Vertriebsgesellschaft in den Niederlanden

Toronto (ots/PRNewswire) - CaseWare International Inc., der weltweit führende SaaS-Anbieter für Buchhaltung, Analytik und Wirtschaftsprüfung, hat heute bekannt gegeben, CaseWare Netherlands B.V., eine langjährige, unabhängige Vertriebsgesellschaft mit Sitz in den Niederlanden, übernommen zu haben.

CaseWare International ist seit über 25 Jahren Distributor und ein etablierter Anbieter von Buchhaltungslösungen. Das Unternehmen ist auf die Ausstattung von Buchhaltern, Wirtschaftsprüfern und Finanzfachleuten mit sicheren, zuverlässigen und transparenten Buchhaltungs-, Geschäfts- und Regierungsberichtstools für ihren jeweiligen Markt spezialisiert.

„Wir freuen uns, CaseWare Netherlands und ihr kompetentes Team offiziell bei CaseWare International begrüßen zu dürfen"', erklärte David Osborne, CEO von CaseWare International. „Sie sind bereits fast so lange Teil unserer Reise, wie es uns gibt, daher freue ich mich sehr, dass wir unsere Beziehung jetzt vertiefen, um unsere Kunden besser betreuen zu können. CaseWare International ist bestrebt, die Bereitstellung einer breiteren Palette von Desktop- und Cloud-fähigen Lösungen zu stärken, und die Aufnahme des niederländischen Teams dabei helfen, weltweit neue Innovationen bereitzustellen. Mehr Einblicke in das Team werden unsere Fähigkeit verbessern, Buchhaltern und Wirtschaftsprüfern auf der ganzen Welt die richtigen Tools zur Verfügung zu stellen, damit diese ihr Bestes geben können."

„Ich bin so stolz auf die vielen Erfolge und das Wachstum von CaseWare Netherlands im Laufe der Jahre, die dazu geführt haben, dass der Name CaseWare zu einer Haushaltsmarke in den Niederlanden geworden ist. Das hätten wir ohne unsere großartige Partnerschaft mit CaseWare International nicht geschafft", so Richard Schiphorst, ehemaliger Geschäftsführer von CaseWare Netherlands.

„Angesichts des rasanten Wandels in unserem Marktsegment ist es durchaus sinnvoll, jetzt die Kräfte zu bündeln und unsere Entwicklung voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, unsere bereits enge Zusammenarbeit noch weiter auszubauen, um sowohl in den Niederlanden als auch im Ausland die besten digitalen Buchhaltungs- und Prüfungslösungen anzubieten", betonte Joost Ekkelboom, Geschäftsführer von CaseWare Netherlands.

Diese Zusammenführung von Ressourcen und Markt- und Produktkenntnissen wird durch das Engagement von CaseWare zur effizienten Innovation und Entwicklung von Produkten angetrieben, die es unseren Benutzern ermöglichen, die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen.

Informationen zu CaseWare International

CaseWare International Inc. ist der weltweit führende Anbieter von Desktop- und Cloud-fähigen Lösungen für Wirtschaftsprüfung, Finanzberichterstattung und Datenanalyse für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmen und staatliche Aufsichtsbehörden. Mit Blick auf Effizienz, Qualität und Wertigkeit stattet CaseWare mehr als 500.000 Anwender in 130 Ländern und in 16 Sprachen mit innovativen Lösungen aus.

Informationen zu CaseWare Netherlands

CaseWare Netherlands ist eine Vertriebsgesellschaft von CaseWare International. In den Niederlanden arbeiten heute täglich 65 Mitarbeiter an der Digitalisierung der Aktivitäten von Finanzexperten. Basierend auf drei Schlüsselkonzepten – verlässliche Daten, relevante Informationen und Plattform – zeichnen sich die Lösungen durch finanztechnische Inhalte, Benutzerfreundlichkeit und die optimale Integration mit anderer Software aus.

