Wirtschaftsbund bedankt sich bei Bundesministerin Schramböck für ihren Einsatz

Wien (OTS) - „Bundesministerin Margarete Schramböck war vier Jahre lang und besonders in der herausfordernden Corona-Pandemie ein starkes Sprachrohr für unsere heimischen Betriebe. Wir danken ihr für die konstruktive Zusammenarbeit und ihren Einsatz für den Wirtschaftsstandort Österreich“, so WB-Präsident Harald Mahrer. „Margarete Schramböck hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit für unsere Unternehmen geleistet. Insbesondere die von ihr initiierte Aufwertung der Lehre wird dabei helfen künftiges Fachpersonal leichter auszubilden“, bestätigt WB-Generalsekretär und Abg. z. Nr. Kurt Egger. „Mit Margarete Schramböck verlässt eine wichtige Stimme der Wirtschaft die Regierung. Im Namen des Wirtschaftsbundes wünschen wir ihr alles Gute für die Zukunft“, so Mahrer und Egger abschließend.

