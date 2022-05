Wirtschaftskammer-Spitze zu Schramböck-Rücktritt: Im Einsatz für Österreichs Betriebe

Dank für mehr als 4-jährige Amtszeit

Wien (OTS) - „Wirtschafts- und Digitalministerin Margarete Schramböck war während der Corona-Pandemie eine wichtige Unterstützerin der vielfältigen Hilfsmaßnahmen für heimische Betriebe. Sie hat sich nicht nur in dieser Zeit für die Belange der heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer tatkräftig eingesetzt. Gleichzeitig hat sie sich mit großem Engagement um die Weiterentwicklung und Modernisierung der dualen Ausbildung angenommen und damit das hohe Niveau der heimischen Fachkräfteausbildung nach Außen getragen“, betont Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich.

„In ihrer mehr als 4-jährigen Amtszeit war Margarete Schramböck eine wichtige Partnerin und starke Stimme für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort in der österreichischen Bundesregierung. Ich danke ihr für die hervorragende, vertrauensvolle Zusammenarbeit und die vielen erfolgreichen Maßnahmen die sie in ihrer Amtszeit zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes auf den Weg gebracht und umgesetzt hat“, so Karlheinz Kopf, WKÖ-Generalsekretär. (PWK192/us)

Rückfragen & Kontakt:

Sonja Horner

Wirtschaftskammer Österreich

Sprecherin des Präsidenten

T 0590900 4462

E sonja.horner @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe