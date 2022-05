SPÖ-Seemayer: „Zivildienst hat unter Köstinger nie einen besonders hohen Stellenwert genossen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Zivildienstsprecher Michael Seemayer erklärt angesichts des Rücktritts von Elisabeth Köstinger: „Man hat in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass der Zivildienst unter Bundesministerin Köstinger nie einen besonders hohen Stellenwert genossen hat.“ Die Bilanz der Ministerin sei entsprechend dürftig. Generell würde es Sinn machen, den Zivildienst jenem Ministerium zuzuordnen, welches sich auch für Soziales zuständig zeichnet – dem Sozialministerium. Damit der Zivildienst allerdings wirklich jenen Stellenwert und jene Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient, wäre es wohl zielführender, die Regierung würde den Weg für Neuwahlen freimachen, so Seemayer abschließend. (Schluss) up

