Aussendung des NÖ Bauernbundes zum Rücktritt von Elisabeth Köstinger

Pernkopf/Nemecek: Fundament wurde gelegt

St.Pölten (OTS) - „Elisabeth Köstinger hat mit ehrlicher Arbeit, souveräner Verhandlungsführung und großem Fachwissen den heimischen Bäuerinnen und Bauern gedient. Sie hat das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft gelegt und mit der Herkunftskennzeichnung einen Meilenstein in der Agrarpolitik der zweiten Republik gesetzt“, erklärten NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek anlässlich des heute verkündeten Rücktrittes von Elisabeth Köstinger aus allen politischen Ämtern.

Garant der Versorgungssicherheit

In den vergangenen Jahren zeigten sich die Stärken des Ländlichen Raums und einer heimischen Landwirtschaft als Garant der Versorgungssicherheit. „Diese Erfolge sind auch auf die Politik im Ministerium von Elisabeth Köstinger zurückzuführen. Sie hat in ihrem politischen Wirken in Generationen gedacht und nachhaltig gehandelt. Mit einem klaren Bekenntnis zur Regionalität, auch in der Lebensmittelbeschaffung in öffentlichen Einrichtungen, wurde von einer ‚Geiz ist Geil‘-Mentalität zum Bestbieterprinzip gewechselt und damit ein Paradigmenwechsel eingeführt. Dafür und für die gute Zusammenarbeit gebührt ihr der Dank von Niederösterreichs Bauern“, zeigt Nemecek die Leistungen Köstingers auf.

Pernkopf abschließend über das Miteinander von Bund und Land: „Ein ganz persönliches Dankeschön für viele gemeinsam gelungene Projekte für die Bäuerinnen und Bauern, sowie für den Ländlichen Raum. Elisabeth Köstinger war eine verlässliche Partnerin für Niederösterreich! Ich wünsche ihr beruflich und privat alles Gute und Gottes Segen für ihren weiteren Weg!“

