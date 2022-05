Hörl: Ministerin Köstinger war profunde Unterstützerin des heimischen Tourismus!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - ÖVP-Tourismussprecher NAbg. Franz Hörl spricht Bundesministerin Elisabeth Köstinger sowohl Dank als auch Anerkennung für deren Arbeit aus. „Elisabeth Köstinger war in jeder Situation eine profunde Unterstützerin der gesamten Branche, die bis zuletzt besonders hart von den Entwicklungen der Pandemie getroffen wurde“, so Hörl. Bereits vor der Krise habe sie mit dem Plan T, dem Masterplan für Tourismus, wesentliche Eckpfeiler für die künftige Ausrichtung mitentwickelt. „Der darin skizzierte Weg hat aufgezeigt, welche enormen Potenziale in Zukunft genützt werden können, um dem enormen Wert der Branche für die heimische Wertschöpfung auch für kommende Generationen gerecht zu werden. Die Ideen und Strategien von damals werden mit Sicherheit auch die Basis für die weitere Auseinandersetzung mit diesem Zukunftsthema sein“, so Hörl.

Der ÖVP-Tourismussprecher verweist auch auf die wichtigen Maßnahmen während der Pandemie. „Allein schon die rasche Reaktion in Form des Programms ’Sichere Gastfreundschaft’ hat wesentlich dazu beigetragen, das Vertrauen in die heimischen Betriebe zu stärken und Österreich als gut vorbereitete und verantwortungsvolle Destination zu positionieren. In diesem Sinne gebührt Elisabeth Köstinger großer Dank für ihr Herzblut und ihr konsequentes, sachlich-fundiertes Vorgehen“, so Hörl.

