AVISO: Gemeinsam Gesellschaft nachhaltig gestalten! Die Schlüsselprojekte des ASF hub stellen sich vor

Gemeinsam Gesellschaft nachhaltig gestalten! Die Schlüsselprojekte des ASF hub stellen sich vor

Wien (OTS) - Das Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) und die Universität für angewandte Kunst Wien laden am 18.05. dazu ein, die Projekte des Action for Sustainable Future (ASF) hub persönlich kennenzulernen. Der ASF hub fördert die Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft, Wissenschaft und Kunst und schafft Lösungen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz und Wirkung, um die nachhaltigen Wandel der Gesellschaft voranzutreiben.

Die sechs Schlüsselprojekte des ASF hub beschäftigen sich aus vielfältigen Perspektiven mit der Verknüpfung von sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit, u.a. mit der Einbindung von gesellschaftlichen Randgruppen, der Auseinandersetzung mit Kinder- und Menschenrechten, mit der Einbindung von Bürger:innen in die Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrskonzeptes für die Ostregion und mit Möglichkeiten der nachhaltigen Ressourcennutzung. Alle Projekte arbeiten partizipativ und werden durch anerkannte Kooperationspartner:innen wie beispielsweise Amnesty International Österreich, UNICEF Österreich, die Universität für Bodenkultur Wien, die Technische Universität Wien oder Democratic Society unterstützt.



Im Rahmen der Veranstaltung werden sich die Schlüsselprojekte des ASF hub in Form eines World-Cafés vorstellen. Dieses Format bietet die Möglichkeit, die Projekte näher kennenzulernen und mit den Beteiligten in Austausch zu treten.

Anmeldung: https://ww2.unipark.de/uc/asf/c3b9/

Datum: 18.05.2022, 17:00 – 20:00 Uhr



Zeitplan: 17:00-17:30 Begrüßung

17:30-19:00 Projektvorstellung World Café

19:00-20:00 Buffet

Ort: Angewandte Interdisciplinary Lab

Former Postsparkasse

Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Dr.in Dorothea Born

Lab Coordinator, Open Innovation in Science Impact Lab ACTION FOR SUSTAINABLE FUTURE @ University of Applied Arts Vienna

+43 6603832945

dorothea.born @ lbg.ac.at