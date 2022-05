100 Jahre Österreichischer Siedlerverband

Nachbarschaftshilfe und Beratung rund um Haus und Garten

Wien (OTS) - 1921 wurde der Österreichische Siedlerverband (ÖSV) gegründet. In Zeiten der Not schlossen sich die Menschen in Vereinen und Genossenschaften zusammen, um Häuser und Infrastruktur zu errichten, Nutzgärten anzulegen und gemeinsam das Leben zu meistern. "Gemeinsam statt einsam", ist auch heute noch Antrieb, auch wenn sich die Anforderungen geändert haben.

In der eigens für den Siedlerverband gegründeten Akademie für Garten, Umwelt und Naturschutz werden Gartenfachberater*innen ausgebildet. Schon im Jahr 1925 wurden 308 Vorträge gehalten. Kenntnisse zum Anbau von Obst und Gemüse waren damals lebensnotwendig. Heute ist der eigene Nutzgarten nach Jahren der Ziergärten mit geschnittenen Hecken und viel Rasenfläche wieder aktuell: Die Krise und der Wunsch nach gesunden Nahrungsmitteln haben zu einem Umdenken geführt. Der Geräteverleih beim jeweils örtlichen Siedlerverein findet dabei regen Anklang.

In der Stadt gilt es, als Interessenvertretung in Wohnbaufragen Gehör zu finden. Entwürfe zur Änderung der Bauordnung werden seitens der Funktionär*innen hinterfragt und diskutiert. Es soll verhindert werden, dass Immobilienunternehmen und Bauträgern in die Karten gespielt wird und Grünflächen weichen müssen.

Die Jubiläumsfeier fand bedingt durch die Pandemie nun mit einem Jahr Verzögerung am 7. Mai 2022 im Wiener Rathaus statt. Gekommen waren in 9 Bussen aus den Bundesländern Abordnungen aller Siedlervereine. Über 500 Mitglieder feierten das 100-jährige Bestehen des ÖSV. In Vertretung des Bürgermeisters gratulierte der 1. Vorsitzende des Gemeinderates Mag. Thomas Reindl, die Landtagspräsidentin Verena Dunst und die Präsidenten der deutschen Siedlerverbände Siegmund Schauer und Wolfgang Kuhn.

Der Präsident des Österreichischen Siedlerverbands Helmut Löschl wurde bei der anschließenden Neuwahl bestätigt und es wurde ein neuer Vorstand für die nächste Periode gewählt. Löschl steht seit 2017 für Veränderung, Modernisierung und Aufbruch. „Wir haben noch viel vor und sind auf dem richtigen Weg“, so Löschl, „die Nachfrage nach gemeinsamem Einkauf, Ausbildung und Austausch ist groß. Mitglieder erhalten bei uns Vergünstigungen, Rechtsberatung, Versicherungsvorteile u.v.m., in einem Ausmaß, das den Jahresbeitrag bei weitem übertrifft.“

