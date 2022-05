DAS CHAMPS-ELYSEES KOMITEE : EIN SONNTAG IM KINO LÄUTET DIE GROSSE RÜCKKEHR DER VERANSTALTUNGEN AUF DEN CHAMPS-ÉLYSÉES EIN.

Paris (ots/PRNewswire) - Anlässlich der Umwandlung der Champs-Elysées in eine Fußgängerzone am Sonntag, den 22. Mai, laden Häagen-Dazs und TCM Cinéma, die offiziellen Partner der Veranstaltung, alle Kinofans am Fuße des Arc de Triomphe ein, an der dritten Ausgabe von Ein Sonntag im Kino teilzunehmen.

Auf dem Programm stehen: "A Star is Born", ein romantischer, mehrfach preisgekrönter Musikfilm, koproduziert und inszeniert von Bradley Cooper, der sich die Hauptrolle mit Lady Gaga teilt und dessen Soundtrack mehrfach gelobt wurde.

Mehr als 1 700 Personen können diese einmalige und kostenlose Vorführung besuchen.

Ab dem 2. Mai 2022 können sich Pariser Bürger kostenlos unter folgender Adresse anmelden ( www.paris.fr/undimancheaucinema) , um Plätze (zwischen 1 und 6) zu gewinnen.

Die Gewinner können es sich auf einem der 1 750 Liegestühle gemütlich machen und dabei das köstliche Häagen-Dazs-Eis genießen, das während der gesamten Vorführung angeboten wird.

Anmeldung ab dem 2. Mai 2022. Begrenzte Plätze! 2 Auslosungen: am 11. und 18. Mai 2022

Veranstaltung: am 22. Mai um 19 Uhr

Ein außergewöhnliches Event, das mit Cannes mithalten kann!

Während in Cannes eine der größten Veranstaltungen der Welt stattfindet, bei der die besten internationalen Filme ausgezeichnet werden, können auch Pariser und Touristen ein außergewöhnliches Kinoerlebnis genießen.

Anlässlich der dritten Ausgabe von Ein Sonntag im Kino wird eine einzigartige Installation errichtet: eine riesige Leinwand von 144 m², die gegenüber dem Arc de Triomphe aufgebaut wird, mit einer leistungsstarken Tonanlage und über 1.700 Liegestühlen in einer Postkartenkulisse. Eine technische Meisterleistung, die in Rekordzeit realisiert werden muss, da die Veranstaltung nur an einem einzigen Abend, dem 22. Mai 2022, stattfindet.

Für das Champs-Élysées-Komitee trägt diese Veranstaltung zum internationalen Prestige dieser symbolträchtigen Avenue bei, auf der wegen der Gesundheitskrise seit zwei Jahren keine Veranstaltungen mehr stattfinden konnten.

Das Projekt auf Initiative des Champs-Élysées-Komitees

Marc-Antoine Jamet, Präsident des Champs-Elysées-Komitees:

"Die Champs-Élysées sind eine pulsierende und lebendige Straße, eine wunderbare Kulisse, die Paris Spaziergängern, Besuchern und Liebhabern der Hauptstadt und der ganzen Welt bietet, ein Ort, an dem man sich trifft und wiederfindet, ein Ort, wie es ihn nirgendwo sonst gibt. Nach schwierigen Jahren galt es, an diese außergewöhnliche Atmosphäre, die Unbeschwertheit und die Lebensfreude anzuknüpfen. Man musste wieder atmen. Es ist nicht alltäglich, den außergewöhnlichsten Filmabend auf der schönsten Avenue der Welt zu verbringen, zwischen einem ägyptischen Obelisken und dem Triumphbogen Napoleons, dort, wo am 14. Juli die Parade zum Nationalfeiertag stattfindet und die gelben Trikots der Tour de France gefeiert werden. Singen, weinen, staunen, sich rühren, lachen, traurig sein und bewundern, unter freiem Himmel, inmitten von zweitausend Zuschauern, die mit Ihnen kommunizieren; das erlebt man nicht jeden Tag. Zu diesem einzigartigen Ereignis möchten wir Sie am Sonntag, dem 22. Mai, einladen! Da die Avenue des Champs-Élysées eine Straße der Kultur und des Kinos ist, ist dieser Abend auch ein Mittel, um alle Pariser daran zu erinnern, dass man Filme auf einer großen Leinwand sehen kann und dass fünf Kinos auf der Avenue das ganze Jahr über ein anspruchsvolles und breites Programm anbieten. Wir laden Sie nicht auf die Champs-Élysées ein. Sie sind dort zu Hause! Im Kino!"

Die Veranstaltung wird von ubi bene produziert.

Unterstützt von:

Häagen-Dazs

"Wir haben alle sehnsüchtig darauf gewartet ... die Rückkehr eines Sonntags im Kino auf der Avenue der Champs-Élysées! Die Marke Häagen-Dazs, die in vielen Kinos vertreten ist, durfte bei diesem Ereignis nicht fehlen. Wir freuen uns daher sehr, Partner dieser neuen Ausgabe zu sein, die für Zusammenkommen, Teilen und Spaß steht.

Ein Häagen-Dazs-Eis zu genießen, ist immer ein besonderer Moment. Es auf der schönsten Avenue der Welt zu genießen, macht es zu einem außergewöhnlichen Erlebnis."

Karen Brossard, Marketingdirektorin General Mills Frankreich

TCM Cinéma

"Einen Film unter freiem Himmel auf einer großen Leinwand auf der schönsten Avenue der Welt zu sehen, ist einfach außergewöhnlich. TCM Cinéma ist stolz darauf, zum ersten Mal an dieser Ausgabe 2022 teilzunehmen! Es entspricht unserem Wunsch/unserer ADN, Liebhaber des amerikanischen Kinos zu begleiten, zu inspirieren und zu begeistern"

Guillermo Farre, VP Head of Entertainment Channels SEA & MENA

Diese Veranstaltung wird von La Ville de Paris ermöglicht.

David Lasne, david.lasne @ spark-agency.fr

Nicolas Fuseau, nicolas.fuseau @ spark-agency.fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1809306/Comite_Champs_Elysees_Dimanche_Cinema.jpg

Rückfragen & Kontakt:

David Lasne,

+33 (0)6 10 16 05 48; Nicolas Fuseau,

+33 (0)6 40 36 54 38