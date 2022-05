Lotto: Dreifachjackpot, Doppeljackpot und Jackpot

Beim Sechser geht es um 3,5 Mio., beim Fünfer mit Zusatzzahl um 370.000 und beim Joker um 450.000 Euro

Wien (OTS) - Die Lotto Ziehung am Abend des Muttertags war vom Ergebnis der Gewinnermittlung her ein Ebenbild der Ziehung vom Mittwoch zuvor: Es gab neuerlich weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl. Damit geht es am kommenden Mittwoch beim Sechser um einen Dreifachjackpot mit rund 3,5 Millionen Euro, und beim Fünfer mit Zusatzzahl wartet ein Doppeljackpot mit rund 370.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus endete die Ziehung am Sonntag ohne Sechser. Damit kamen wieder die Gewinner eines Fünfers in den Genuss höherer Quoten, denn auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt. 52 Spielteilnehmer erhalten somit rund 7.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 300.000 Euro.

Joker

Und schließlich blieb auch beim Joker am Sonntag ein Hauptgewinn aus. Zwar hätte es einen über die Spieleseite win2day gespielten Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben, allerdings war darauf das „Nein“ angekreuzt. Somit wartet hier ein Jackpot mit rund 450.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. Mai 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.499.034,64 – 3,5 Mio. warten DJP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 242.331,96 78 Fünfer zu je EUR 1.908,30 280 Vierer+ZZ zu je EUR 159,40 4.786 Vierer zu je EUR 51,80 7.137 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 83.363 Dreier zu je EUR 5,30 248.752 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 21 23 27 28 36 44 Zusatzzahl 39

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. Mai 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 52 Fünfer zu je EUR 7.591,90 2.769 Vierer zu je EUR 24,10 46.691 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 24 31 33 37 41

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. Mai 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 319.860,69 – 450.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 117 mal EUR 880,00 1.257 mal EUR 88,00 11.865 mal EUR 8,00 120.302 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 8 2 1 6 1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at