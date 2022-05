SPÖ-Erasim: Rücktritt Köstingers längst überfällig

Als Tourismusministerin völlig versagt – jede Menge offene Baustellen

Wien (OTS/SK) - Als „längst überfällig“ bezeichnet SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim den Rücktritt von Elisabeth Köstinger. „Köstinger hat als Tourismusministerin völlig versagt. Die Corona-Hilfen waren derart schlecht aufgestellt, dass unzählige kleinere Tourismus- und Gastronomiebetriebe während der Lockdowns und danach am Rande ihrer Existenzen standen. Vor allem im Städtetourismus kam es zu einer wahrlichen Insolvenzwelle, aber Konzepte seitens der Ministerin dagegen suchte man vergebens. Insofern ist es gut, dass sie nun einen Schlussstrich unter ihre schlechte Politik zieht“, so Erasim zum Pressedienst der SPÖ. ****

Die Frage sein nun aber, so die SPÖ-Tourismussprecherin weiter, wer die vielen offenen Baustellen erbt. „Und diese Baustellen sind gravierend. Allen voran muss endlich der seit langem absehbare Arbeitskräftemangel im Tourismus behoben und die Situation der Beschäftigten in der Branche verbessert werden. Die SPÖ hat dazu zahlreiche Vorschläge gemacht. Wie etwa das Modell einer Tourismus-Urlaubs- und Abfertigungskasse, mittels derer saisonale Schwankungen ausgeglichen werden könnten und die Beschäftigten mehr Sicherheit hätten. Umgesetzt wurde davon gar nichts. Auf den Nachfolger oder die Nachfolgerin würde also jede Menge Arbeit warten“, betont Erasim.

„Österreich ist ein Tourismus-Land und es wäre höchst an der Zeit, den Bereich der Gastgeber-Branche attraktiver zu machen, damit mehr Menschen den Weg dorthin finden und so die hohe Qualität aufrechterhalten werden kann. Doch so instabil und chaotisch diese Regierung derzeit agiert, wäre es das Beste, Nehammer und Co. machten den Weg für Neuwahlen frei“, so die SPÖ-Tourismussprecherin abschließend. (Schluss) sr/lp

