SPÖ-Keck: „Abgang Köstingers muss auch Ende für Vollspaltenböden sein“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tierschutzsprecher Didi Keck begrüßt den Rücktritt Köstingers. „Der Abgang von Elisabeth Köstinger muss auch das Ende der Vollspaltenböden in Österreich bedeuten“, verlangt Keck und will auch den oder die Nachfolgerin daran messen. Für den grünen Koalitionspartner komme es damit zu einer Nagelprobe. Minister Rauch, der an und für sich für den Tierschutz in Österreich zuständig wäre, behauptete unlängst, ein Vollspaltenböden-Verbot scheitere an der ÖVP und damit an Köstinger. „Damit ist heute der Tag, an dem es darum geht, dass der Rücktritt Köstingers Anlass zur Freude für Millionen von Schweinen auf Vollspaltenböden wird“, fordert Keck abschließend. **** (Schluss) lp

