GLOBAL 2000 zu Köstinger-Rücktritt: Chance für zukunftsfähige Landwirtschaft

Ökologisierung der EU-Agrarförderungen und Pestizidreduktion jetzt dringend nötig

Wien (OTS) - Landwirtschaftsministerin Köstinger stand für eine rückwärtsgewandte Agrarpolitik. Dies äußerte sich in einem nicht zeitgemäßen GAP-Strategieplan , dessen Scheitern an den Umwelt- und Klimazielen des europäischen Green Deal leider vorprogrammiert ist. Auf europäischer Ebene intervenierte Köstinger wiederholt gegen Initiativen für eine Ökologisierung der Landwirtschaft im Rahmen des Green Deal. Zuletzt ist Köstinger noch durch die Umverteilung der EU-Agrarförderungen zugunsten von Großgrundbesitz und dem Vorstoß Brachflächen für den intensiven Anbau von Getreide und Eiweißfuttermitteln einzuackern, negativ aufgefallen . Mit ihrem Rücktritt eröffnet die Ministerin die Chance auf eine Ökologisierung der EU-Agrarförderungen, auf die Umsetzung der Pestizidreduktion und den Schutz der Artenvielfalt in der Landwirtschaft - insbesondere von Bestäubern - wie die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 dies seit langem einmahnt.

GLOBAL 2000 erwartet von der:dem neuen Landwirtschaftsminister:in:

Ökologisierung der EU-Agrarförderungen Der österreichische GAP-Strategieplan ist noch bis Sommer 2022 in Überarbeitung im Landwirtschaftsministerium. Eine Chance für mehr Fokus auf Klima- und Umweltschutz: Verstärkte Förderung umweltfreundlicher Produktionsweisen, insbesondere der Biologischen Landwirtschaft, Umverteilung der Fördergelder in Richtung kleiner, nachhaltig wirtschaftender Höfe, extensive und standortgerechte Tierhaltung als echte Klimaschutzmaßnahme, mehr Biodiversitätsschutz statt Einackern von letzten Brachflächen. “Die Neubesetzung im Landwirtschaftsministerium bedeutet eine Chance für eine Ökologisierung der EU-Agrarförderungen und eine Umverteilung der Gelder von Großgrundbesitzern Richtung kleiner, nachhaltig wirtschaftende Bauernhöfe und die Biolandwirtschaft” , so Brigitte Reisenberger, Landwirtschaftssprecherin von GLOBAL 2000.

Pestizidreduktion jetzt! “Köstinger hat leider nicht erkannt, dass mit der Zerstörung der Umwelt und der Artenvielfalt auf Dauer auch die Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion zerstört werden” , analysiert GLOBAL 2000 Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden: “Die Folge war eine kurzsichtige Politik, die stets höchste Priorität auf die Verfügbarkeit chemischer Hilfsmittel legte. Wichtige EU-Ziele des Green Deal, wie die Reduktion von Pestiziden und der Schutz von Bestäubern, wurden von Österreich auf EU-Ebene immer wieder torpediert.” Nun ist der Weg frei für ein Umdenken: Transparenz beim Einsatz von Pestiziden kann helfen, die Risiken zu reduzieren. Impulse für eine Pestizidreduktion brächten eine risikobasierte Pestizidabgabe und ein Ende für Agrarumweltförderung von Produktionsweisen, die auf den Einsatz von Glyphosat ausgelegt sind. Ergänzend braucht es Beratungs- und Förderangebote zum nachhaltigen Pflanzenschutz für Bäuerinnen und Bauern.



“Wir erwarten von der Nachfolge Köstingers, sich konstruktiv an der Umsetzung des Europäischen Green Deal mit der Farm to Fork-Strategie zu beteiligen. Österreichs Landwirtschaft kann einen immensen Beitrag zu Klima- und Umweltschutz leisten - der/die neue Minister:in muss diese Chance jetzt nutzen und einen echten Richtungswechsel für die Landwirtschaft der Zukunft einleiten“ , lädt die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 zum Dialog.

