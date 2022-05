LKÖ-Präsident Moosbrugger dankt Köstinger für hervorragende Zusammenarbeit

Gemeinsam GAP-Umsetzung und Herkunftskennzeichnung auf Schiene gebracht, Waldfonds, Entlastungspakete und Corona-Hilfen erreicht

Wien (OTS) - Der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ), Josef Moosbrugger, dankt der bisherigen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger für ihr großes Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit im Sinne der heimischen Land- und Forstwirtschaft.

„Im Namen aller österreichischen Bäuerinnen und Bauern, Forstwirtinnen und Forstwirte möchte ich mich sehr herzlich bei Elisabeth Köstinger für ihren hohen persönlichen Einsatz und die umfangreichen Unterstützungs- und Entlastungsmaßnahmen bedanken, die wir gemeinsam auf den Weg bringen konnten. Köstinger hat stets ein offenes Ohr für die bäuerlichen Herausforderungen und Handschlagqualität bewiesen“, betont Moosbrugger und nennt GAP-Umsetzung, Dürrepaket, Corona-Hilfsmaßnahmen sowie das umfangreiche Forst- und Entlastungspakete als Beispiele für gemeinsame Erfolge mit der weichenden Landwirtschaftsministerin.

„Bei ihrer Politik war stets zu spüren, wie tief verwurzelt sie selbst in der Landwirtschaft ist und welche Leidenschaft und Begeisterung für unsere bäuerlichen Familienbetriebe, ihre vielfältigen Menschen und Leistungen sie mitbringt. Sie hatte nicht nur zukunftsfähige Rahmenbedingungen in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), sondern auch Marktorientierung im Fokus. Gerade auch ihre Erfahrungen im Europäischen Parlament haben Österreichs Land- und Forstwirtschaft gute Dienste erwiesen. Junglandwirte- und Bäuerinnen-Themen sowie eine optimale Verbindung von Landwirtschaft und Tourismus waren ihr in all den Jahren weitere große Anliegen und haben zu konkreten Erfolgen geführt“, unterstreicht Moosbrugger.

„Wir haben sehr geschätzt, dass sie trotz ihres Bemühens um Konsens nicht davor zurückgeschreckt ist, Positionen für die bäuerlichen Anliegen auch gegen Widerstände zu vertreten. Für ihre weiteren, beruflichen Pläne wünschen wir ihr jedenfalls das Allerbeste und hoffen, dass sie die bäuerlichen Interessen auch in ihrer künftigen Laufbahn stets mittragen wird“, schließt der LKÖ-Präsident.





