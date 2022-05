Wirtschaftskammer-Spitze zu Köstinger-Rücktritt: Dank für Engagement und Gesprächsbereitschaft

Während Pandemie viel für Tourismus erreicht

Wien (OTS) - „Elisabeth Köstinger hat sich in der sehr herausfordernden Corona-Zeit der vergangenen 2 Jahre mit vollem Engagement für die heimischen Tourismus-Betriebe eingesetzt und hat immer den Austausch gesucht. Dies war ein wertvolles Signal an die Betriebe und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bedanken uns bei Elisabeth Köstinger für ihren Einsatz und ihre Gesprächsbereitschaft“, sagt WKÖ-Präsident Harald Mahrer.“ WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf betont: „Ich bedanke mich bei Elisabeth Köstinger für die stets ausgezeichnete Zusammenarbeit. Sie hat durch ihren Einsatz, speziell in der durch die Pandemie geprägten Zeit, viel für den heimischen Tourismus und somit für den Standort erreicht.“ (PWK191/us)

