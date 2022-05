VP-Mahrer: Großen Dank an Elisabeth Köstinger!

Wiener Volkspartei dankt Elisabeth Köstinger für ihren großartigen Einsatz sowie die gute Zusammenarbeit.

Wien (OTS) - Am Montag erklärte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ihren Rücktritt aus der Politik. Ihr politischer Weg führte die langjährige EU-Abgeordnete unter anderem in das Generalsekretariat der ÖVP, kurzzeitig bekleidete sie auch das Amt der Nationalratspräsidentin. Seit Jänner 2020 war Köstinger schließlich Ministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. „Elisabeth Köstinger hat in ihrem Wirkungsbereich als Bundesministerin viel vorantreiben können und gerade während der Pandemie unermüdlichen Einsatz gezeigt“, so Landesparteiobmann Karl Mahrer.

Wertvolle Unterstützung für den Wiener Städtetourismus

„Elisabeth Köstinger hat sich in einer sehr schwierigen Zeit als Ministerin bewährt und großartige Arbeit geleistet. Ich danke ihr für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit“, so Mahrer, der gemeinsam mit Elisabeth Köstinger den Wiener Gastro- und Tourismusgipfel als Unterstützung für die durch die Pandemie gebeutelten Sparten der Gastronomie und des Städtetourismus initiierte. „Im Namen der Wiener Volkspartei bedanke ich mich bei Elisabeth Köstinger und wünsche ihr alles Gute für die Zukunft“, so Stadtrat Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien