AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 16. Mai

Auswege aus der Armutsfalle

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 16. Mai 2022, um 21 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite die Vertreter:innen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Auswege aus der Armutsfalle". Die steigende Inflation trifft einkommensschwächere Haushalte besonders hart. Vor allem die Teuerungen beim täglichen Einkauf, bei Strom und Heizung sind für viele auch existenzbedrohend. Um Härtefälle zu vermeiden, hat die Regie­rung ein Reformpaket geschnürt und verspricht damit deutliche Verbesserungen. Op­position und NGOs sehen die Reformpläne hingegen kritisch. Wenn die Preissteigerungen für immer mehr Menschen zur Belastung werden, ist die Politik gefordert. Sie soll Auswege aus der Armutsfalle finden.

Welche Auswege auf der Armutsfalle gibt es?

Die Sendung wird ab 21 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Politik am Ring: Auswege aus der Armutsfalle

Es diskutieren: Peter Weidinger (ÖVP), Alois Stöger (SPÖ), Dagmar Belakowitsch (FPÖ), Markus Koza (Grüne), Gerald Loacker (NEOS)

ExpertInnen: Barbara Blaha (Momentum Institut), Christine Mayrhuber (WIFO) und Martin Schenk (Diakonie/Die Armutskonferenz)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) mar

