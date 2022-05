Brigittenau: WIFAR zeigt „Der Dritte Mann“ am 12.5.

„Filmarchiv“-Team bittet um Anmeldungen: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - Im „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung (WIFAR)“ im 20. Bezirk in der Wallensteinstraße 68-72 (Stiege 1: Eingang hofseitig) werden am Donnerstag, 12. Mai, um 15.00 Uhr sowie um 18.00 Uhr wieder einmal interessante Streifen gezeigt. Ab 15.00 Uhr läuft im kleinen WIFAR-Kinoraum ein Dokumentarfilm aus 2020 von Dagmar Streicher mit dem Titel „Der Erste Mai und der Traum von der Weltrevolution“. Ab 18.00 Uhr ist der berühmte Thriller „Der dritte Mann“ (Regie: Carol Reed, Hauptrollen: Orson Welles und Joseph Cotten, Höhepunkt: Verfolgung im Wiener Kanalsystem, Welt-Premiere in London: 1949) zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Sitzplatz-Anzahl ist begrenzt. Daher wird für beide Termine um Anmeldungen ersucht: E-Mail wifar@aon.at, Telefon 37 45 312.

Der Bezirk unterstützt die Arbeit des ehrenamtlich engagierten WIFAR-Teams. Die Besucher*innen der Vorstellungen haben sich an die aktuellen Corona-Regelungen zu halten. Detaillierte Angaben über das „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung“ im Internet: www.wifar.at/.

Allgemeine Informationen:

Filmerin Dagmar Streicher:

www.d-st.at/?p=1823&cat=4

Dokumentation „Der Erste Mai...“ (Filmfonds):

www.filmfonds-wien.at/filme/der-erste-mai-und-der-traum-von-der-weltrevolution

Film „Der dritte Mann“ (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Der_dritte_Mann

Film „Der dritte Mann“ (Haus der Geschichte):

www.hdgoe.at/der-dritte-mann

Geförderte Veranstaltungen im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse