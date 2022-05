Signale der 177. AK-Vollversammlung

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB): „Mit gemeinsamen Anträgen bekommen die Forderungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Gewicht!“

Wien (OTS) - In Zeiten der höchsten Inflationsrate seit 40 Jahren und immer noch drohender weiterer Gas- und Spritpreiserhöhungen findet am Mittwoch die 177. Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer statt. Unter den 103 Anträgen der Kammerräte befinden sich auch einige mit existenzsichernden Forderungen an die heimische Politik im Sinne der Beschäftigten in Österreich, wie FCG-ÖAAB-Fraktionsvorsitzender Fritz Pöltl meint: „Wir erwarten uns wichtige Weichenstellungen für eine gesicherte Zukunft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie eine gerechte Verteilung der Lasten für die Wirtschaft und die Bevölkerung!“

FCG-ÖAAB-Anträge

Gefordert werden in den 18 Anträgen der christlichsozialen Gewerkschafter etwa Lösungen für den akuten Pflegenotstand, eine steuerfreie Corona-Bonus für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im besonders geforderten Bildungsbereich, eine Erhöhung und Indexierung des seit 14 Jahren gleich hoch gebliebenen amtlichen Kilometergeldes, das längst nicht mehr kostendeckend ist und Verbesserungen bei der Wiener Parkraumbewirtschaftung. Last not least wird auch zum wiederholten Mal die Abschaffung der „kalten Progression“ dringend gefordert.

Staat kassiert Gehaltserhöhungen

„Allein im Zeitraum 2022 bis 2024 würde die kalte Progression infolge der hohen Inflationsrate rund sechs Milliarden Euro zusätzlich in die Staatskassa spülen. Dieses Geld gehört aber nicht dem Staat, sondern den steuerzahlenden Beschäftigten, die es sich mit den jährlich steigenden Gehaltszahlungen immer auch sozialpartnerschaftlich erkämpfen. Es ist gut, wenn damit endlich Schluss ist“, erklärt Fritz Pöltl.

Einigungen

Unter den 103 Anträgen sind auch einige fast gleichlautende von den unterschiedlichen Fraktionen. Fritz Pöltl und die Kammerräte der FCG-ÖAAB Listengemeinschaft hoffen deshalb auf eine Reihe von „gemeinsamen Anträgen“ bis zur Sitzung am Mittwoch. „Unseren gemeinsamen Forderungen von FCG und Sozialdemokraten oder der freiheitlichen und der grünen Kammerräte würde damit mehr Gewicht zuteil und eine baldige Erfüllung der Forderungen damit auch wahrscheinlicher“, hofft FCG-ÖAAB-Fraktionsvorsitzender Fritz Pöltl.

